Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, a partire dalle ore 15:55.

Nell' episodio che verrà trasmesso questo martedì 22 marzo, continueranno a esserci dei colpi di scena avvincenti, che terranno i telespettatori con il fiato sospeso. L'attenzione è ancora focalizzata in particolare sulla famiglia Colombo, la quale non vive un momento affatto semplice.

Anticipazioni Il paradiso delle signore del 22 marzo

Dopo gli avvenimenti recenti, Gemma sta cercando di far riavvicinare Gloria e Stefania, madre e figlia.

Purtroppo sembra quasi impossibile che le due possano riconciliarsi.

Nonostante Gloria sia consapevole dei suoi errori e profondamente dispiaciuta, non riesce comunque a instaurare un dialogo con la giovane Venere. Infatti, è stata ripetutamente respinta in malo modo, ogni volta che ha tentato di avvicinarsi a lei. D'altronde, Stefania è ancora profondamente scossa per aver scoperto chi veramente è sua madre dopo molti anni in cui la aveva creduta morta. Pertanto non se la sente proprio di riconciliarsi con lei e continua a isolarsi: finché non avrà metabolizzato tutta la questione, è fermamente intenzionata a non tornare a casa e a non ascoltare le ragioni che hanno spinto sua madre a mentirle per tutto questo tempo.

Flavia va a Napoli: sua figlia resta a Milano da sola con Marcello

Intanto, Flavia viene a conoscenza del fatto che suo marito non ha versato la sua quota per la cordata di imprenditori messa in piedi da Dante. Pertanto la donna decide di raggiungerlo a Napoli per arrivare fino in fondo alla questione e per capire cosa sia potuto accadere.

Nel frattempo, sua figlia Ludovica e il fidanzato Marcello possono godersi finalmente qualche giorno di intimità da soli a Milano.

Il rapporto tra Flora e Umberto si fa sempre più teso

Nel frattempo, anche altri personaggi de il Paradiso delle Signore, si trovano ad affrontare un periodo poco piacevole. In particolare, Flora Gentile, non riesce più a trattenere i propri sentimenti da tempo repressi nei confronti di Umberto Guarnieri.

La giovane donna essere sempre più fredda e distaccata. Ovviamente il commendatore non è in grado di capire perché la sua giovane amica si comporti in questo modo, così improvvisamente e senza un apparente motivo. Pertanto il loro rapporto risulta essere particolarmente teso.