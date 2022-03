Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con la soap 'Il Paradiso delle Signore'. L'atmosfera al grande magazzino sembra essere sempre più tesa, da quando è giunto un nuovo socio. Inoltre, i vari personaggi non stanno vivendo un momento molto tranquillo. Soprattutto Stefania, la quale, da quando ha scoperto chi è la sua vera madre, non ha fatto altro che trovarsi in situazioni poco piacevoli. Dopo aver chiesto aiuto alle sue amiche, si è rivolta all'unica persona della quale si fida: Marco. Purtroppo, però, adesso è ancora sconvolta e sembra non essere intenzionata a far pace con sua madre e suo padre.

Anticipazioni 'Il Paradiso delle signore', puntata 21 marzo

Durante la prossima puntata de 'Il paradiso delle signore', in onda domani, 21 marzo, a partire dalle 15:55 su Rai 1, non mancheranno di certo i colpi di scena avvincenti. In particolare, proseguono gli accesi scontri tra Vittorio e il suo nuovo socio. Da quando è arrivato, il clima all'interno del magazzino è diventato tesissimo. Soprattutto perché non fa altro che tentare di sabotare i progetti del direttore. Così facendo, rischiano di mettere in pericolo le sorti del Paradiso. Infatti, Flora ha sempre più paura che questi conflitti tra loro possano compromettere tutto.

Intanto, Anna non riesce ad affrontare il suo fidanzato per dirgli tutta la verità sulla piccola Irene.

Pertanto decide di confidarsi con una delle sue amiche più fidate, Beatrice, per cercare di sfogarsi e per sciogliere tutti i dubbi che ha sul suo futuro insieme a lui.

Stefania e Gemma si scontrano

Dopo la scioccante notizia che ha scoperto, Stefania è ancora molto turbata. Sin da subito si è rivolta all'unica persona della quale si fida ciecamente, ossia il suo amico Marco.

Purtroppo, però, siccome la sorellastra scopre che è stata ospitata per un periodo da lui, si ingelosisce e si scontrano bruscamente. Pertanto, decide di ringraziare il suo amico per tutto il supporto e l'aiuto che le ha offerto, ma lo sprona a non trascurare più la sua fidanzata.

Intanto, però, Gloria cerca un confronto con sua figlia per spiegarle le sue motivazioni.

D'altronde è consapevole del fatto che possa essere ancora molto scioccata per aver scoperto tutto in quel modo. Pertanto, sa che potrebbe ricevere un secco rifiuto. Infatti, quando prova a parlare con lei della situazione, la giovane Colombo reagisce in malo modo e le impedisce di avere un dialogo. Sicuramente non è ancora pronta e ha bisogno di altro tempo per metabolizzare tutta la questione. D'altro canto, la sua vita è stata stravolta all'improvviso e non è di certo semplice perdonare le persone le quali, piuttosto che rassicurarla, le hanno tenuto nascosto un segreto così importante per tutti questi anni.