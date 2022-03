La soap opera Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Secondo alcune indiscrezioni - non ancora confermate dagli spoiler ufficiali - nel finale di stagione Gloria potrebbe convincere la figlia Stefania a tornare nella redazione del magazine Il Paradiso Market.

La passione di Stefania per il giornalismo

All'inizio della sesta stagione della soap opera era emersa la passione per il giornalismo di Stefania Colombo (Grace Ambrose), sebbene la Venere sino a quel momento non avesse mai avuto modo di "coltivarla".

A darle una chance in tale senso, però, ci aveva pensato Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), poco dopo aver lanciato la rivista di riferimento per l'atelier, il Paradiso Market. Essendo a conoscenza dell'inesperienza della sua dipendente in materia, Vittorio aveva pensato bene di affiancarla a una figura giornalistica più esperta come Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia). Stefania, quindi, si era addentrata nel mondo dell'editoria avendo come punto di riferimento Marco ma, quando il feeling col suo mentore nonché fidanzato di Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) era divenuto più imponente, aveva deciso di abbandonare la redazione per scongiurare qualsiasi conflitto con la sorellastra.

Marco bacia Stefania e lascia Gemma

Le trame de Il Paradiso delle Signore 6 per gli episodi dal n° 141 al 145 rivelano che Roberto Landi (Filippo Scarafia) apprenderà da Marco che quest'ultimo si è preso una cotta per la figlia di Ezio Colombo (Massimo Poggio). Stefania, intanto, deciderà di smetterla di serbare rancore alla madre Gloria Moreau (Lara Komar) e di riconciliarsi con la stessa.

La capo commessa, al settimo cielo per la riappacificazione con la figlia, si precipiterà da Ezio per raccontargli l'accaduto, mentre Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) temerà che la pace tra Gloria e Stefania possa favorire un eventuale riconsolidarsi della famiglia Colombo.

La contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) organizzerà, senza consultare il nipote, una cena a Villa Guarnieri per il fidanzamento ufficiale tra Marco e Gemma.

Poco prima che il pasto serale abbia inizio, però, il rampollo di casa Di Sant'Erasmo deciderà di porre fine alla sua storia sentimentale con la giovane Zanatta, lasciando sbigottite le due famiglie.

Gloria potrebbe convincere Stefania a tornare in redazione

Nella puntata del 5 aprile, quindi, tornerà il sereno tra Gloria e la figlia Stefania. Oltre a dare un colpo di spugna alla rabbia verso il genitore, la Venere riuscirà a confidarsi con naturalezza con la madre, raccontandole le paturnie sentimentali che sta vivendo.

Moreau, conscia della passione della figlia per il giornalismo, potrebbe successivamente far comprendere alla ragazza che non ci sarà motivo di restare ancora fuori dal Paradiso Market, in quanto eventuali dissidi con Gemma non deriverebbe di certo dalla sua presenza in redazione.

A tal proposito, Gloria potrebbe convincere Stefania a tornare al Paradiso Market, facendo anche leva sul fatto che passerebbe più tempo a stretto contatto col suo amato Marco. Ovviamente tutto questo particolare sviluppo è per ora solo un'ipotesi e non un'anticipazione.