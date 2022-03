Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'acces prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda giovedì 7 aprile preannunciano che Viola andrà a lavorare come insegnante proprio nella scuola di Bianca. La presenza in classe di una persona amica tranquillizzerà la piccola Boschi, tuttavia i suoi problemi legati alla challenge web non sembrano ancora del tutto risolti. Nunzio, intanto, dopo aver discusso con Franco, sarà in procinto di lasciare la Terrazza. Tuttavia Giulia riuscirà a far ragionare il ragazzo, e a farlo desistere da una decisone così drastica.

Silvia si renderà conto che il suo matrimonio è ormai finito, e cercherà conforto nelle braccia di Giancarlo. Michele, al contempo, si chiederà che ne sarà ora della sua vita. Clara sembra nascondere qualcosa ad Alberto. Per Palladini, invece, si preparerà un incontro stravolgente con Marika.

Upas, spoiler 7 aprile: la piccola Boschi tranquillizzata dalla professoressa Bruni

Nel corso della puntata di Upas, che andrà in onda il 7 aprile, Viola inizierà a lavorare come insegnante. Il caso vorrà che alla giovane venga assegnata proprio la classe di Bianca. La ragazzina, nel vedere un'amica di famiglia in aula, inizierà a rasserenarsi. Tuttavia i problemi non finiscono mai, difatti una nuova delusione potrebbe ancora una volta destabilizzarla.

Upas, episodio 7/4: Nunzio vuole lasciare la Terrazza

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas che sarà trasmessa il 7 aprile, Nunzio, in seguito ad una discussione con Franco, sembrerà deciso a lasciare la Terrazza. La saggezza di Giulia, però, riuscirà a far in modo che il giovane Cammarota si renda conto di aver preso una decisione avventata.

Nunzio, pertanto, rivaluterà l'idea di continuare ad alloggiare nella casa del padre. Michele, tornato a Napoli, affronterà Silvia per la prima volta dopo diverso tempo. I due realizzeranno che il loro matrimonio è giunto al capolinea, ed è giusto procedere con il divorzio. Mentre Saviani si domanderà cosa possa riservargli il futuro, Graziani cercherà conforto nelle braccia del suo nuovo compagno.

Upas, puntata 7 aprile: Alberto incontra Marika

La trama della puntata di Upas del 7 aprile darà spazio anche ad una vicenda intrigante che vedrà coinvolta Clara. La giovane Curcio a quanto pare sta nascondendo qualcosa al padre di suo figlio. Palladini, invece, avrà un incontro con Marika, che si rivelerà "sconvolgente". Gli spoiler, però, sono ermetici e non preannunciano nello specifico quale sia il segreto che Clara starebbe nascondendo al suo ex, né tanto meno cosa succederà fra Alberto e l'amica di Curcio.