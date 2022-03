L'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6 continua a riservare grandi colpi di scena e novità. Occhi puntati in primis sulle sorti del rapporto tra Marco e Stefania.

Pare ormai evidente che tra i due ci sia una forte attrazione, dimostrata anche dal fatto che la venere nel momento in cui si è trovata in difficoltà con la sua famiglia, ha chiesto aiuto proprio al nipote della contessa.

Eppure, in questo finale della sesta stagione, Marco potrebbe rischiare di perdere per sempre Stefania, per un bacio dato a Gemma.

Marco bacia Gemma e rischia di perdere Stefania ne Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, nell'ultima puntata de Il Paradiso delle signore trasmessa in tv, Stefania si è ritrovata a fare i conti con una scena che l'ha lasciata profondamente turbata e senza parole.

La giovane venere del grande magazzino, infatti, ha assistito ad un bacio che si sono scambiati Marco e la sua sorellastra Gemma.

Un duro colpo per Stefania che, a quel punto, ha scelto di andare via da villa Guarnieri e quindi di abbandonare il tetto della casa condivisa con Marco in questi giorni.

Stefania potrebbe prendere le distanze da Marco e troncare il loro rapporto

Sebbene Marco non provi un vero trasporto nei confronti di Gemma, si è ritrovato "vittima" della sua trappola con questo bacio visto in presa diretta dalla giovane Stefania, la quale potrebbe prendere definitivamente le distanze da Marco.

In questo finale de Il paradiso delle signore 6, infatti, non si esclude che Marco per colpa di questo bacio di troppo, potrebbe perdere per davvero la "venere", malgrado l'attrazione e il sentimento che sembra unirli.

Insomma, il sospetto maggiore è che Stefania possa prendere le distanze da Marco così da evitare anche possibili problemi con la sorellastra Gemma che, sicuramente, non gradirebbe questo rapporto così intimo tra il nipote della contessa e Stefania.

Marco potrebbe spiazzare Stefania nel finale de Il Paradiso delle signore 6

Stefania, quindi, potrebbe fare un passo indietro per il bene di Gemma anche se, a quel punto della situazione, potrebbe essere Marco a prendere in mano le redini della sua vita sentimentale.

Data la situazione complicata che si è venuta a creare, non si esclude che il nipote della contessa possa decidere di uscire allo scoperto in maniera definitiva e far chiarezza coi suoi sentimenti.

Ecco allora che il finale della soap opera pomeridiana di Rai 1, potrebbe essere a dir poco scoppiettante per Stefania, la quale potrebbe ritrovarsi a fare i conti con una dichiarazione d'amore inaspettata da parte di Marco che saprebbe sicuramente scaldarle il cuore, dopo un periodo turbolento.

Dopo le ultime scoperte amare sul conto della sua famiglia, Stefania verrà ripagata nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6 con un nuovo amore? Tutto ciò sarà chiarito solo nel corso delle prossime settimane.