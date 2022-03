Continuano a esserci numerose sorprese nelle trame della serie televisiva Il Paradiso delle signore in programmazione tutti i giorni tranne il sabato e la domenica. Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nell’episodio in onda su Rai 1 il 24 marzo 2022 a partire dalle ore 15:55 circa, dicono che per merito della collaborazione di Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) e della capocommessa Gloria Moreau (Lara Komar), Ezio Colombo (Massimo Poggio) e la figlia Stefania (Grace Ambrose) faranno pace.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 24 marzo: Ezio chiarisce con la figlia, Flora parla a Ludovica delle sue delusioni amorose

Nella 134^ puntata della soap opera che verrà trasmessa sulla prima rete dell’ammiraglia Rai giovedì 24 marzo, Ezio per merito di Gemma e Gloria troverà il modo di avere un confronto rappacificatore con la figlia Stefania, a seguito del trasferimento della fanciulla a casa delle amiche e colleghe di lavoro Irene (Francesca Del Fa) e Maria (Chiara Russo).

Marco (Moisé Curia) sarà la prima persona a cui la giovane Colombo parlerà dell’incontro emozionante avuto con il padre.

Nel contempo la stilista Flora (Lucrezia Massari) dopo aver detto al commendatore Umberto (Roberto Farnesi) di provare dei sentimenti forti nei suoi confronti e facendolo rimanere abbastanza sconvolto, si sfogherà con Ludovica (Giulia Arena) raccontandole le proprie delusioni amorose.

Guarnieri invece cercherà di mantenere la calma, anche se sarà ancora senza parole dopo la confessione inaspettata della figlia del defunto Achille Ravasi (Roberto Alpi): ora il suo obiettivo sarà quello di non far arrivare tale clamorosa novità alle orecchie della contessa Adelaide (Vanessa Gravina).

Ludovica si mostra in pubblico con Marcello, ennesimo litigio tra Stefania e la madre Gloria

In seguito Beatrice (Caterina Bertoni) farà un tentativo per recuperare il suo rapporto con Dante (Luca Bastianello), mentre Ludovica continuerà ad approfittare dell’assenza della madre Flavia (Magdalena Grochowska) dal capoluogo lombardo: questa volta la giovane Brancia di Montalto si renderà protagonista di un gesto del tutto inatteso, visto che si mostrerà in pubblico in compagnia del fidanzato Marcello (Pietro Masotti) per la prima volta, pur sapendo che non tarderanno ad arrivare pettegolezzi sul suo conto tra le mura del grande magazzino milanese.

Per concludere ci sarà l’ennesimo litigio tra Stefania e la madre Gloria.