Lo sceneggiato Il Paradiso delle Signore trasmesso nel formato di soap opera daily nella fascia pomeridiana di Rai 1 prosegue la propria messa in onda tv dal lunedì al venerdì.

Anche la puntata trasmessa il 25 marzo 2022, terrà il pubblico con il fiato sospeso. Dagli spoiler si evince che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) deciso a non rinunciare a continuare ad avere al suo fianco Anna Imbriani (Giulia Vecchio) per nessuna ragione nonostante la loro crisi, avrà un’idea per non perderla.

Spoiler Il Paradiso delle signore 25 marzo: Salvatore ha un piano per salvare la sua relazione con Anna, Flavia ritorna

Nel 135° episodio (in programmazione sulla prima rete Rai venerdì 25 marzo dalle ore 15:55 circa) al centro delle trame ci sarà Salvatore, che si farà venire in mente un piano per assicurarsi un futuro insieme alla fidanzata Anna. Il suo obiettivo sarà quello di non far finire la loro relazione sentimentale: il giovane barista siciliano però al momento manterrà riserbo sulla questione, visto che non potrà informare neanche il suo socio di lavoro e amico Marcello (Pietro Masotti).

Intanto Flavia (Magdalena Grochowska) appena tornerà da Napoli a Milano verrà a conoscenza di un pettegolezzo sul conto di sua figlia Ludovica (Giulia Arena) tramite Fiorenza (Greta Oldoni): in particolare quest’ultima farà sapere alla signora Brancia di Montalto che sua figlia non si è fatta alcun problema a mostrarsi pubblicamente con Marcello Barbieri.

Gemma mette alle strette Stefania, Beatrice e Dante si baciano

Successivamente Gemma (Gaia Bavaro) verrà invitata da Marco (Moisé Curia) a una cena che avrà luogo a Villa Guarnieri: grazie a ciò, la giovane Zanatta apprenderà in maniera del tutto casuale che la sua sorellastra Stefania (Grace Ambrose) è stata ospitata nella tenuta di Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide (Vanessa Gravina) quando era sparita.

La giovane Zanatta non nasconderà la propria delusione, dopo aver fatto tale scoperta inaspettata.

A questo punto Gemma metterà alle strette Stefania, che non avrà altra scelta che confermare di non essere stata nell’abitazione di zia Ernesta (Pia Engleberth) come tutti erano arrivati a ipotizzare, ma invece nella foresteria di Villa Guarnieri.

Per concludere si assisterà a un riavvicinamento tra Beatrice (Caterina Bertoni) e Dante (Luca Bastianello): questa volta la cognata di Vittorio (Alessandro Tersigni) e il suo socio si scambieranno un bacio passionale.