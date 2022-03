Cresce l'attesa per la messa in onda degli ultimi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore 6, la soap della fascia pomeridiana di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni riguardanti i prossimi episodi della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marco e Stefania, i quali si ritroveranno molto vicini e complici. Eppure questo feeling speciale rischia di essere spazzato via nel momento in cui Marco verrà beccato in intimità con la sorellastra di Stefania.

Stefania si rivolge a Marco e chiede aiuto dopo la sua fuga: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Stefania si darà alla fuga dopo aver scoperto che Gloria è la sua vera mamma.

La ragazza chiederà a Marco di poterla ospitare all'interno di Villa Guarnieri, dato che non ha alcuna intenzione di ritornare a casa.

Marco non si tirerà indietro, anche se sarà costretto a farla soggiornare nella foresteria della villa, per evitare che possa essere scoperta da sua zia e da Umberto.

Stefania becca Marco in intimità con la sorellastra Gemma

Il feeling tra i due crescerà moltissimo, dato che Marco si rivelerà una spalla forte per Stefania e saprà essere al suo fianco in questo momento delicato e difficile della sua vita.

Tuttavia questo idillio verrà spazzato via nel momento in cui Stefania assisterà a una scena che la porterà a maturare una decisione inaspettata.

Le trame de Il Paradiso delle signore 6, infatti, rivelano che Stefania beccherà Marco in intimità con la sorellastra Gemma.

I due si lasceranno andare alla passione e ci sarà un bacio che verrà beccato da Stefania, la quale a quel punto deciderà di andare via definitivamente da Villa Guarnieri (dopo essere stata scoperta anche da Umberto Guarnieri).

Marco rischia di perdere per sempre Stefania nel finale de Il Paradiso delle signore

Un duro colpo per la giovane figlia di Ezio e Gloria, che dopo aver assistito a questa scena potrebbe scegliere di chiudere definitivamente con Marco e di mettere una pietra sopra questo rapporto speciale.

Insomma, Marco si ritroverà nella difficile posizione di rischiare di perdere per sempre Stefania, sebbene quel bacio con Gemma non sia frutto di un reale sentimento, dato che il nipote della contessa sta cercando in tutti i modi di scrollarsi di dosso la ragazza.

Quella scena, però, potrebbe far intendere a Stefania che tra Marco e la sorellastra ci sia ancora del tenero, motivo per il quale la Venere potrebbe farsi da parte nel finale de Il Paradiso delle signore 6 e rinunciare così al nipote della contessa, per evitare situazioni spiacevoli in famiglia.

Come andrà a finire? Questo amore tra Stefania e Marco sboccerà oppure no? La risposta nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera pomeridiana di Rai 1.