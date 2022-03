Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) ha incontrato Dante Romagnoli (Luca Bastianello) al Circolo e si è lasciata sfuggire dell'esistenza di una lettera scritta da lei e indirizzata al commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). L'italo americano, in quell'occasione, aveva subito pensato che la stilista e il commendatore, vivendo sotto lo stesso tetto, era insolito che comunicassero via missiva, quindi aveva intuito che il documento potesse contenere delle informazioni molto care al padre di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

A fronte di ciò, Romagnoli ha incaricato Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) di portargli la lettera scritta dalla giovane Ravasi. Dopo essersi introdotta di nascosto nella Villa e sottratto il documento, Dante ha ricevuto e letto la missiva portatele dalla cugina, accorgendosi che la stessa celava le prove di colpevolezza della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) nella morte di Achille Ravasi (Roberto Alpi). Galvanizzato dalla scoperta, Romagnoli aveva barattato col commendatore Umberto la lettera con le sue quote della boutique, sapendo che Guarnieri avrebbe fatto qualunque cosa per evitare la galera alla cognata.

La sfilata di presentazione della nuova collezione dell'atelier sarà un flop a causa di Dante e Fiorenza

Le trame de Il Paradiso delle Signore 6 per gli episodi dal 14 al 18 marzo anticipano che la contessa Adelaide, non sapendo del ricatto di Dante ai danni di Umberto, penserà che l'italo americano possa essere un socio eccezionale per affiancare Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Romagnoli, al contempo, ha organizzato una sfilata al Circolo per la presentazione della nuova collezione primavera/estate disegnata da Flora senza avvertire il socio Conti. A tal proposito, tra Vittorio e Dante ci sarà un aspro faccia a faccia.

Il cognato di Beatrice (Caterina Bertone), successivamente, prenderà da parte le Veneri e dirà loro che, nel corso dell'evento di presentazione, sfileranno accanto a delle modelle professioniste.

Fiorenza e Dante, però, vorranno mettere in cattiva luce Vittorio e, al contempo, avranno intenzione di boicottare la sfilata. Quest'ultima, difatti, sarà un flop e le commesse del Paradiso delle Signore ne usciranno parecchio demoralizzate.

Umberto potrebbe sparare a Dante e ferirlo gravemente

L'idea di compiere un gesto estremo nei confronti di Dante è balenata diverse volte nella mente del commendatore Umberto, dopo che l'italo americano gli ha sottratto le quote dell'atelier, ma sinora è rimasto un pensiero insano e nulla più.

Notando, però, come Romagnoli tenterà di far fallire la boutique in ogni modo e il suo atteggiamento spietato nei riguardi di Vittorio, Guarnieri senior potrebbe passare ai fatti.

Umberto inviterebbe Dante a Villa Guarnieri con l'idea principale di farlo ragionare e restituirgli il suo 50% delle quote ma, a seguito di un rifiuto dello stesso, impugnerebbe la pistola e sparerebbe al cugino di Fiorenza.

Romagnoli, però, potrebbe non morire ma rimanere ferito gravemente e il commendatore sarebbe chiamato a prestargli soccorso se non vorrà vederlo soccombere di fronte ai suoi occhi.