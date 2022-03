Il Paradiso delle signore 7 tornerà in onda nella prossima stagione televisiva Rai. Dopo il successo dell'attuale stagione che sta registrando un vero e proprio boom di ascolti con picchi superiori al 19%, si lavora già alla settima stagione che sarà in onda dal prossimo settembre su Rai 1.

Ma chi ci sarà nel cast della soap opera e chi invece rischia di essere fatto fuori? Tra i confermati spicca il nome di Vittorio Conti mentre in bilico potrebbe esserci Salvatore Amato.

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7: ecco chi resta

Nel dettaglio, a svelare un po' di retroscena sulla nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 7 ci ha pensato l'attore Alessandro Tersigni, che veste i panni di Vittorio Conti nella celebre soap del pomeriggio.

In una recente intervista, infatti, ha svelato che dopo essere diventato padre per la seconda volta nella sua vita, si dedicherà alla sua famiglia fino a quando non ricominceranno le riprese della settima stagione.

Tersigni, quindi, ha così confermato la presenza di Vittorio Conti nelle nuove puntate de Il Paradiso 7, che gli spettatori avranno modo di vedere in onda a partire dal prossimo settembre in prima visione assoluta su Rai 1.

Vittorio Conti sarà presente nella settima stagione

Vittorio continuerà a tenere banco con le sue tormentate vicende sentimentali e chissà se, in vista di questa nuova stagione, non possa esserci anche il rientro in scena di sua moglie Marta Guarnieri, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu.

I fan della soap opera, da tempo invocano un ricongiungimento della coppia Marta-Vittorio e, dato che in questa sesta stagione Conti non ha trovato un nuovo amore, non si esclude che possa ritrovare la serenità al fianco di sua moglie, attualmente in America per questioni lavorative.

In attesa di scoprire se Marta rimetterà piede stabilmente a Milano, ci sono anche dei personaggi che rischiano di essere fatti fuori dal cast de Il Paradiso delle signore 7.

Chi rischia di uscire di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 7

Tra quelli che potrebbero uscire di scena, spicca il nome di Salvo Amato: in queste ultime puntate della sesta stagione, il giovane barista annuncerà la sua decisione di allontanarsi per un po' di tempo da Milano, così da gettarsi alle spalle la delusione dovuta al matrimonio saltato con Anna Imbriani.

Ecco allora che Salvo potrebbe non essere protagonista della settima stagione, così come potrebbe non esserci Stefania Colombo.

La giovane venere, infatti, nelle ultime puntate della sesta serie potrebbe coronare il suo sogno d'amore con Marco e, insieme, decidere di cambiare città e di trasferirsi altrove per vivere serenamente la loro storia d'amore, evitando di far soffrire Gemma.