Non accenna a placarsi l'astio a distanza tra due storici ex di Uomini e donne: Giorgio Manetti ha deciso di rispondere ad alcune insinuazioni di Gemma sul suo aspetto fisico, e l'ha fatto con dichiarazioni decise e pungenti. L'ex cavaliere del Trono Over ha smentito Galgani sui ritocchini estetici che avrebbe fatto dopo l'addio alla trasmissione, contrattaccandola sull'immagine che sta dando di sé stessa davanti alle telecamere.

La risposta dell'ex protagonista di Uomini e Donne

A qualche settimana di distanza dall'attacco che ha ricevuto da Gemma in un'intervista, Giorgio ha deciso di risponderle per le rime.

A non andare giù all'ex protagonista di Uomini e Donne, sono state le dichiarazioni di Galgani sul suo bell'aspetto, secondo lei artefatto perché merito dell'intervento di medici estetici o chirurghi.

Interpellato da un giornalista sulle frecciatine che gli ha lanciato l'ex fidanzata su dei presunti ritocchini, Manetti ha fatto sapere: "Sono un uomo tutto al naturale, e il segreto sta nel DNA. Mangio sano, faccio lunghe passeggiate e mi concedo un bicchiere di vino al giorno".

In merito alle cose che la dama del Trono Over ha detto sul suo conto di recente, il "Gabbiano" ha aggiunto: "Le sue sono affermazioni stupide, anche perché io non ho mai parlato male del nostro rapporto".

Tensione a distanza tra gli ex di Uomini e Donne

Giorgio non ha apprezzato affatto le insinuazioni che Gemma ha fatto sulla sua persona, per questo l'ha attaccata commentando i comportamenti che sta avendo davanti alle telecamere nell'ultimo periodo.

"Sta dando un'immagine penosa di sé stessa", ha detto Manetti in una recente intervista.

Insomma, continua l'astio a distanza tra la dama e il cavaliere che si sono amati per circa otto mesi molto tempo fa: la torinese non perde occasione per punzecchiare l'ex tramite le riviste di Gossip, e lui fa altrettanto criticandola per quello che fa con i signori del parterre che frequenta.

Il toscano non ha mai nascosto il pensiero che ha oggi su Galgani: anche se continua a considerarla una donna affascinante e di classe, il "Gabbiano" la preferiva come era qualche anno fa, ovvero naturale e spontanea anche nei rapporti d'amore.

Secondo Giorgio, infatti, attualmente Gemma sarebbe esclusivamente concentrata a recitare una parte, quella del personaggio sfortunato in amore che da oltre 12 anni le permette di stare al centro dell'attenzione mediatica.

Bacio a sorpresa per la dama di Uomini e Donne

Nell'attesa che arrivi la sua controreplica a Giorgio, Gemma sta facendo parlare di sé per una piccola novità sentimentale che è stata raccontata nel corso della puntata di Uomini e Donne del 23 marzo.

La dama del Trono Over, infatti, è uscita con il signor Franco e, nonostante un'iniziale reticenza di lui nel lasciarsi andare alle affettuosità, alla fine tra loro ci sono stati dei baci appassionati.

La 72enne è apparsa finalmente contenta e, grazie a questa conoscenza, è riuscita a tornare al centro dello studio dopo settimane vissute da "comparsa".

Il pubblico ha notato un'insolita sparizione di Galgani dalle dinamiche del dating-show: per giorni, infatti, Maria De Filippi ha preferito occuparsi del tira e molla tra Ida e Alessandro, delle discussioni tra Tina e Pinuccia, e degli aggiornamenti sui percorsi di Luca e Matteo.

Il 23 marzo, però, Gemma si è ripresa la scena dopo un periodo in cui nessuno la interpellava, non le veniva più chiesto di entrare in studio a inizio puntata e le inquadrature nei suoi confronti erano ridotte al minimo. Anche l'opinionista Cipollari sembra aver cambiato obiettivo: da un po', la bionda vamp se la prende con tutti tranne che con la 72enne.