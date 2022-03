Il Paradiso delle signore 7 è stata confermata dalla Rai. La soap opera del primo pomeriggio, dopo il grande successo riscontrato anche quest'anno in daytime, con una media di oltre due milioni di fedelissimi spettatori, tornerà in onda anche nella prossima stagione televisiva.

La messa in onda, come sempre, è assicurata nella fascia del primo pomeriggio e i colpi di scena potrebbero non mancare. Uno di questi potrebbe avere a che fare con il clamoroso ritorno in scena di Marta Guarnieri, la moglie di Vittorio Conti.

La Rai conferma Il Paradiso delle signore 7: Marta potrebbe ritornare da Vittorio

Nel dettaglio, per il finale de Il Paradiso delle Signore 6 si ipotizza un clamoroso ritorno in scena di Marta, la quale potrebbe salvare suo marito dal fallimento cui lo sta costringendo Dante Romagnoli.

La moglie di Conti, infatti, potrebbe essere a conoscenza di alcuni segreti legati al passato di Dante, tali da metterlo definitivamente con le spalle al muro.

Un ritorno che sicuramente non passerebbe inosservato, dato che Marta ha lasciato suo marito nonostante il loro amore sembrava essere destinato a durare per sempre.

Ritorno di fiamma tra Marta e Vittorio nella nuova stagione de Il Paradiso 7?

Così, ne Il Paradiso delle signore 7, non si esclude che la giovane Marta possa rimettere stabilmente piede in città e tornare ad essere una delle protagoniste di questa soap opera, per la gioia dei tantissimi fan che ancora oggi sperano in un ritorno di fiamma tra Vittorio Conti e la sua dolce metà.

In attesa di scoprire se questo ritorno in scena di Marta si concretizzerà oppure no nel corso della settima stagione, uno dei colpi di scena della prossima serie potrebbe avere a che fare anche con il giovane Salvo Amato.

Salvatore potrebbe uscire di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni sul finale de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che il giovane barista maturerà sempre più la consapevolezza di voler lasciare Milano per trasferirsi altrove, dopo aver visto sfumare il sogno di convolare a nozze con Anna Imbriani.

Ecco che Salvo comunicherà la sua intenzione di "mollare la presa" e provare in questo modo a cambiare un po' aria, staccando la spina da tutto e tutti.

Un sogno che potrebbe concretizzarsi nelle ultime puntate della sesta stagione e portare così ad una possibile uscita di scena dal cast dell'attore che veste i panni di Salvo.

Non si esclude, quindi, che ne Il Paradiso delle signore 7, il giovane Amato non sia presente in scena e che la sua assenza venga giustificata con questa decisione da parte di Salvo di allontanarsi per un po' di tempo dalla sua città, così da ricaricare le pile e ritrovare di nuovo se stesso e la felicità di un tempo.