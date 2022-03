L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 continua a riservare grandi emozioni e colpi di scena ai numerosissimi spettatori che, tutti i giorni, si collegano su Rai 1 per seguire le puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni sulle prossime puntate rivelano che ci saranno delle novità importanti legate alla coppia composta da Marco e Stefania. Tra i due, infatti, ci sarà un trionfo della passione e non si esclude che in questo finale della sesta stagione, possano uscire allo scoperto e intraprendere una storia d'amore a tutti gli effetti.

Marco e Stefania si ritrovano in intimità: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma nel corso delle prossime settimane su Rai 1, rivelano che Marco e Stefania continueranno ad essere molto vicini.

Il nipote della contessa si convincerà del fatto che la giovane venere provi qualcosa di importante nei suoi confronti anche se, lei, negherà fino alla fine.

Eppure, gli spoiler della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che ben presto i due si ritroveranno a vivere un momento speciale insieme, in cui si ritroveranno in intimità l'uno con l'altro e non potranno fare a meno di abbandonarsi al sentimento che provano.

Marco potrebbe confessare il suo amore a Stefania nel finale de Il Paradiso 6

Insomma tra Marco e Stefania potrebbe esserci un vero e proprio trionfo dell'amore in questo finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, che saluterà il pubblico il prossimo 29 aprile con l'ultima puntata in prima visione assoluta.

Del resto, Marco non ha mai nascosto i suoi dubbi nei confronti di Gemma, la sorellastra di Stefania, con la quale ha intrapreso una love story tormentata in questa sesta stagione.

E, il nipote della contessa, proprio nel corso dei prossimi episodi in programma su Rai 1, ammetterà anche a se stesso che c'è qualcosa che non va con Gemma e, questo qualcosa, potrebbe avere proprio il nome di Stefania.

Marco e Stefania nuova coppia de Il Paradiso delle signore 7?

Ecco perché, nel finale della sesta stagione, Marco potrebbe spiazzare tutti e decidere di uscire allo scoperto una volta per tutte, confessando pubblicamente alla venere di essersi innamorato di lei.

Insomma, il giovane ragazzo potrebbe ammettere di provare un sentimento nei confronti della figlia di Gloria ed Ezio e, in vista delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6, non si esclude che possa nascere una vera e propria storia d'amore.

Insomma Marco e Stefania potrebbero essere una delle nuove coppie della soap, sulle quali "puntare" in vista della settima stagione, già confermata dalla Rai per la prossima stagione tv 2022/2023, in partenza a settembre.

Una coppia che, sicuramente, saprebbe intercettare il gradimento del pubblico, dato che in moltissimi tra i fan-spettatori della soap, fanno il tifo per i due giovani protagonisti e per il loro amore.