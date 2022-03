Intrighi e boicottaggi condiranno le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore che saranno trasmesse su Rai 1 nella settimana dal 14 al 18 marzo. Grazie all'aiuto di Marco, Stefania troverà rifugio presso Villa Guarnieri, ma la sua presenza verrà scoperta da Umberto. Quest'ultimo non sarà granché contento della situazione e la metterà alle strette. Alla fine la ragazza sarà costretta a prendere un'inattesa decisione, soprattutto quando assisterà a ciò che accadrà tra Marco e Gemma. Spazio anche a Salvatore e Anna, con quest'ultima che inizierà a valutare l'idea di tornare a vivere nel suo paese d'origine.

A Milano sopraggiungerà la mamma di Imbriani e ci saranno dei forti disaccordi tra quest'ultima e Agnese.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 14-18 marzo, problemi tra Marco e Gemma per via di Stefania

Dopo aver ceduto una parte delle quote del Paradiso delle Signore a Dante, Umberto continuerà a mentire ad Adelaide, tenendole nascosto ciò che è realmente successo. Completamente ignara del ricatto subito dal commendatore Guarnieri, la contessa di Sant’Erasmo finirà per vedere di buon occhio la collaborazione tra Dante e Vittorio, reputando Romagnoli un eccellente partner.

Nel frattempo continua a tenere banco la vicenda che ha colpito la famiglia Colombo nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore.

Stefania, che è scappata dopo aver constatato che la capo commessa Gloria in realtà è sua madre, non si farà più sentire e la sua famiglia sarà in forte apprensione. Successivamente la ragazza si rivolgerà a Marco, il quale l'aiuterà a nascondersi nella foresteria dei Guarnieri.

Alla fine Stefania deciderà di tranquillizzare suo padre Ezio tramite un telegramma, ma la sua presenza nella foresteria di Villa Guarnieri finirà per creare problemi tra Marco e Gemma.

Siccome il giovane di Sant'Erasmo declinerà l'invito di Gemma, quest'ultima crederà che lui la stia per lasciare. Rimasta da sola con i suoi pensieri, Stefania rivangherà con nostalgia i momenti trascorsi insieme alla mamma e dentro di sé sarà combattuta tra la rabbia che ancora proverà e la voglia di concederle il suo perdono.

Vittorio scopre i marchingegni di Dante

Si metteranno malissimo le cose tra Dante e Vittorio, soprattutto quando il direttore del negozio di abbigliamento scoprirà che Romagnoli ha organizzato, a sua insaputa, una sfilata al Circolo per far conoscere a tutti la nuova Collezione Paradiso. Nonostante il telegramma ricevuto, Ezio e Gloria saranno ancora preoccupati per la figlia, ma collaboreranno al fine di coprire l'assenza di Stefania al negozio.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che alla fine Vittorio capitolerà a Dante e annuncerà alle Veneri che dovranno sfilare al Circolo con i nuovi abiti confezionati da Flora e che accanto a loro ci saranno anche alcune modelle professioniste.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Ludovica conquistata dai racconti di Ferdinando

I racconti dell'affascinante Ferdinando Torrebruna finiranno per fare colpo su Ludovica Brancia di Montalto, la quale ascolterà con entusiasmo le storie dell'uomo. Completamente ignara del fatto che Ferdinando intende conquistare il suo cuore, Ludovica non sospetterà neanche lontanamente che la madre Flavia sta macchinando alle sue spalle, affinché possa andare in fumo la sua storia d'amore con Marcello. Intanto Umberto Guarnieri scoprirà che nella sua foresteria si nasconde Stefania e la manderà via, concedendole pochi giorni per trovare un altro posto in cui stare.

Arriverà il giorno della sfilata al Circolo, ma Dante e Fiorenza avranno un solo scopo in mente: boicottare l'evento!

Nel frattempo a Milano arriverà la madre di Anna Imbriani, ma la sua presenza non farà altro che creare scompiglio tra i due innamorati.

Gemma si presenta da Marco e Stefania li vede insieme

Gemma Zanatta porterà avanti la sua intenzione di sedurre Marco, ma il ragazzo continuerà a negarsi. Sarà così che la ragazza, senza avvisare, si presenterà a Villa Guarnieri e si bacerà con Marco davanti a Stefania, quest'ultima si deciderà a cercare un altro alloggio in cui vivere. Alla fine la figlia di Ezio e Gloria ritornerà a casa, ma soltanto per fare le valigie e tornare dalle sue amiche e colleghe.

A quanto pare il piano di Dante e Fiorenza andrà a buon fine e la sfilata si rivelerà una delusione.

Nonostante il flop, Vittorio difenderà la sua idea di aver fatto sfilare le sue dipendenti accanto alle modelle professioniste.

Agnese e la futura consuocera in disaccordo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Agnese si ritroverà a parlare con quella che un giorno potrebbe diventare la sua consuocera, ma le due donne avranno dei disaccordi. La madre di Salvo, infatti, chiederà alla madre di Anna di convincere la nipote a trasferirsi a Milano, ma la donna non vedrà di buon occhio questa soluzione. Sarà così che Imbriani inizierà a maturare l'idea di fare ritorno al suo paese di origine. Sembrano placarsi le acque tra Stefania e la sua famiglia, con Ezio determinato a raccontarle come sono andate realmente le cose.