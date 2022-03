A catturare maggiormente l’attenzione dei telespettatori nei nuovi appuntamenti della soap opera 'Il Paradiso delle Signore' sarà soprattutto Stefania Colombo (Grace Ambrose). Gli spoiler della puntata che occuperà il piccolo schermo il 14 marzo, raccontano che la fanciulla, ancora sconvolta per aver scoperto di essere figlia di Gloria Moreau (Lara Komar), per evitare di fare ritorno a casa troverà alloggio a Villa Guarnieri, ma all’insaputa di Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina). Scendendo nel dettaglio, a dare ospitalità alla consanguinea di Ezio (Massimo Poggio), sarà il collega Marco (Moisè Curia), senza aver ricevuto il consenso della zia e del commendatore.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 14 marzo: Marco fa nascondere Stefania nella foresteria di Villa Guarnieri

Nel 126esimo episodio della serie televisiva in programmazione su Rai 1 lunedì 14 marzo, come di consueto a partire dalle ore 15:55 circa, Veronica (Valentina Bartolo), Ezio e Gemma (Gaia Bavaro) non avranno ancora alcuna notizia di Stefania. Quest’ultima, mentre desterà sempre più preoccupazione ai suoi cari a causa della sua sparizione e dopo aver trascorso la notte dalle sue amiche Irene (Francesca Del Fa) e Maria (Chiara Russo), busserà a sorpresa alla porta di Villa Guarnieri: questa volta ad aiutare la giovane Colombo ci penserà Marco, verso cui inizialmente la stessa non nutriva simpatia.

Marco non si tirerà affatto indietro non appena saprà che la sua collega ha bisogno di un posto in cui nascondersi, dopo aver appreso che la capo commessa Gloria è la sua madre biologica.

Il giovane di Sant’Erasmo non ci penserà due volte, a far rifugiare Stefania nella foresteria della tenuta di Umberto e sua zia. Intanto, a casa Colombo, addirittura avranno il timore che potrebbe essere accaduto qualcosa di grave a Stefania.

Adelaide non sa che Dante ha ricattato Umberto, Salvatore rinuncia ad acquistare una casa per lui e Anna

La contessa Adelaide, invece, crederà che Dante (Luca Bastianello) sia un buon partner per Vittorio (Alessandro Tersigni), per il fatto di non essere stata messa al corrente dell'orrendo ricatto con cui ha fatto i conti suo cognato Umberto prima di vendere le sue azioni del grande magazzino milanese.

Successivamente Salvatore (Emanuel Caserio) non avrà altra scelta, eccetto quella di rinunciare ad acquistare la casa occupata dalla venere Irene, e in cui era intenzionato ad andare a vivere con la sua fidanzata Anna (Giulia Vecchio): in particolare il giovane siciliano farà un passo indietro, dopo la presa di posizione della figlia della sua amata, per essersi rifiutata di trasferirsi a Milano.