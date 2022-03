Prosegue l'appuntamento con Più forti del destino, la nuova fiction del prime time di Canale 5 con protagonisti Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua e Loretta Goggi.

Trattasi di una serie in costume in quattro puntate che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena. Venerdì 11 marzo andrà in onda la seconda puntata prevista su Canale 5 mentre il 16 marzo sarà la volta della terza e penultima puntata di questa prima stagione.

Occhi puntati sulle sorti di Arianna e Rosalia: dopo il drammatico incendio si sono salvate oppure no?

Anticipazioni Più forti del destino, seconda puntata 11 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la seconda puntata di Più forti del destino in programma venerdì 11 marzo, rivelano che tutti saranno in apprensione per le sorti di Arianna e Rosalia, dopo il drammatico incendio che sarebbe costato loro la vita.

Ebbene, dopo giorni di apprensione arriverà una drastica e drammatica notizia: i nomi di Arianna e Rosalia sono stati inseriti all'interno dell'elenco ufficiale delle vittime di questo incendio.

Peccato, però, che questa non sia la verità dei fatti dato che Rosalia si trova all'interno del palazzo di Donna Elvira, da dove tenta di fuggire.

Arianna è viva, Costanza in crisi e vuole chiudere con Antonio

Arianna, invece, dopo lo spavento che ha procurato alla sua famiglia, si metterà in contatto con la figlia Camilla per informarla di quello che sta accadendo.

Le anticipazioni di questo secondo dei quattro appuntamenti con la fiction di Canale 5, inoltre, rivelano che Costanza si renderà conto di non essere innamorata di Antonio.

La donna sarà sempre più convinta del fatto di non provare un vero sentimento nei confronti di Antonio, motivo per il quale prenderà in considerazione anche l'idea di lasciarlo e quindi di chiudere definitivamente la loro relazione.

Come andrà a finire? Troverà il coraggio per mettere la parola "fine" a questa storia?

Guglielmo scopre che Arianna è viva: anticipazioni Più forti del destino del 16 marzo

E poi ancora, mercoledì 16 marzo 2022 sarà la volta della terza e penultima puntata di Più forti del destino su Canale 5.

Le anticipazioni della fiction rivelano che Libero proporrà a Costanza di fuggire insieme, prima che possa essere troppo tardi e che lei convoli a nozze con Antonio.

Intanto, la giovane cercherà in tutti i modi di dimostrare la totale innocenza dell'uomo che l'ha salvata dalle fiamme.

Occhi puntati anche su Rosalia: la trama di questa terza puntata rivela che la donna dimostrerà di essere pronta a tutto pur di poter riuscire a difendere il suo futuro.

E poi ancora, le anticipazioni di Più forti del destino del 16 marzo rivelano che Guglielmo scoprirà che Arianna è ancora viva e quindi che non è tra le vittime dell'incendio.