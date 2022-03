Prosegue su Rai 1 la messa in onda della soap opera "Il Paradiso delle Signore".

Gli spoiler dell'episodio numero 127, che andrà in onda nel pomeriggio di martedì 15 marzo, pongono l'accento sul personaggio di Dante: la presenza di Romagnoli diverrà alquanto ingombrante all'interno del grande magazzino.

Al centro della storyline c'è pure Stefania, sempre più combattuta su come relazionarsi con la madre Gloria.

Stefania manda un telegramma alla famiglia

Dopo ore di tensione, l'arrivo di un telegramma di Stefania contribuirà a placare gli animi in casa Colombo.

La giovane Venere continuerà a contare sul prezioso sostegno di Marco, il quale sarà pronto a dare il giusto sostegno alla ragazza.

La decisione del giornalista di aiutare Stefania avrà delle ripercussioni anche sul suo rapporto con Gemma. Quest'ultima chiederà a Marco di uscire, ma lui si vedrà costretto a declinare tale invito per via del coinvolgimento nel nascondiglio della figlia di Ezio (Massimo Poggio).

Il distacco di Marco farà pensare a Gemma (Gaia Bavaro) che il nipote della contessa non provi dei reali sentimenti nei suoi confronti.

Scontro tra Dante e Vittorio

Un altro capitolo riguarda il pesante clima che vi è fra tra Dante e Vittorio (Alessandro Tersigni), i quali dopo essere diventati soci non riusciranno a fare squadra per il bene comune del Paradiso.

Il dottor Romagnoli proverà in tutti i modi a mettere in secondo piano il ruolo di Conti. In particolare l'italo-americano ha organizzato una sfilata con lo scopo di presentare la nuova collezione di moda del Paradiso. La location scelta è il Circolo, ma Vittorio non è stato interpellato anzitempo e ovviamente non gradirà particolarmente la cosa.

Fra i due ci sarà quindi una sempre maggiore aria di tensione.

Stefania riflette sul rapporto con la madre e vorrebbe perdonare Gloria

Intanto Stefania vivrà attimi di riflessione presso il nascondiglio trovatole da Marco e penserà al proprio rapporto con la madre naturale. La figlia di Ezio non potrà fare a meno di ricordare con gioia le chiacchierate con Gloria (Lara Komar), ma per il momento in lei continuerà a prevalere la rabbia.

La Venere continuerà a sentirsi confusa, in quanto non saprà in quale maniera gestire le proprie emozioni: da un lato avrebbe la tentazione di perdonare la madre, ma dall'altro permangono in lei il rimorso e la rabbia nei confronti di Gloria per averle tenuto nascosto così a lungo il fatto di essere la sua mamma.