Il 23 febbraio 2023 nelle sale cinematografiche è uscito il film dal titolo "Romantiche" che vede il debutto alla regia dell'attrice Pilar Fogliati sotto la supervisione del maestro Giovanni Veronesi. Una pellicola interessante che rappresenta una novità nel panorama per tempi, narrazione e coralità femminile. Romantiche sta riscuotendo un buon successo al botteghino e Pilar Fogliati ha avuto la capacità di passare da un personaggio all'altro mettendo in atto le sfaccettature della società odierna. La giovane interprete si è fatta conoscere al grande pubblico per la partecipazione nella fiction Rai Un Passo Dal Cielo che torna a marzo-aprile in onda.

Questo prodotto televisivo è stato l'inizio della carriera dell'attrice la quale ha preso parte alla fiction "Cuori" nelle vesti di un medico. Il film Romantiche è incentrato su quattro donne alla ricerca forsennata del proprio posto nel mondo e il confronto con le loro insicurezze.

I quattro personaggi interpretati dalla regista e attrice Pilar Fogliati

In un Cinema italiano nel quale è sempre più complicato trovare delle storie femminili che possano essere realizzate, Romantiche rappresenta una rivincita. La pellicola diretta da Pilar Fogliati si suddivide in quattro episodi e il pubblico in sala ha la possibilità di immedesimarsi in un personaggio. Si parte con la storia di Michela Trezza per concludere con la nobile Uvetta Budini Di Raso.

I personaggi interpretati da Pilar Fogliati all'interno di questo film hanno ricordato la pellicola "Un sacco bello" di Carlo Verdone. La giovane attrice ha sempre ribadito la passione per la filmografia di Verdone definendolo come il proprio mito.

Volti conosciuti e new entry nel film Romantiche

In Romantiche ci sono degli ovvi riferimenti cinematografici attraverso il primo personaggio: una giovane donna che prova a far conoscere la propria sceneggiatura.

Si conclude con la figura di Uvetta, una ragazza capricciosa e racchiusa nel proprio ozio ma che alla fine si renderà conto dell'inutilità delle apparenze. Fanno parte della pellicola tanti volti conosciuti e personaggi famosi come Emanuele Propizio, Camilla Ghini, Rodolfo Laganà, Edoardo Purgatori. Si annovera la partecipazione speciale della cantante Levante che ha curato anche le musiche del film.

L'artista siciliana ha preso parte all'edizione di quest'anno del Festival Di Sanremo presentandosi con il brano dal titolo Vivo. Nel cast la giovanissima attrice Mery Perrotta al suo debutto cinematografico e proveniente dal Centro Internazionale di Cinema e Teatro, Duse International per la direzione di Francesca De Sapio.