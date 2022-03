Nella casa del GF Vip è ancora tempo di polemiche nei confronti di Barù. Dopo la puntata serale di giovedì 10 marzo, il nipote di Costantino della Gherardesca è finito nel mirino per una serie di attacchi che ha rivolto alle sorelle Selassié.

Immediata la reazione di Jessica, la quale ha preso le distanze dal suo "amico speciale", mentre Lulù si è scagliata duramente contro di lui. La principessa ha affermato di nutrire dei sospetti anche sui televoti che in queste settimane hanno premiato Barù.

Bufera nella casa del GF Vip 6: Lulù si scaglia contro Barù

Barù ha usato termini poco carini nei confronti di Jessica, facendo arrabbiare Lulù. Quest'ultima, per tutta risposta, ha sparato a zero sul food-influencer, accusandolo di essere stato falso e di aver fatto strategia usando sua sorella.

"Ha avuto gli aerei è vero, ma se questo ha gli striscioni (Barù, ndr) è grazie a te Jessy, altrimenti non se lo calcolava nessuno", ha sbottato Lulù, sostenendo che il successo nella casa del GF Vip di Barù sarebbe merito della sorella.

Ma non è finita qui, perché la principessa ha messo in dubbio anche le vittorie al televoto del nipote di Costantino della Gherardesca, facendo allusioni e lanciando una serie di frecciatine piuttosto precise.

I sospetti di Lulù e le accuse sui televoti vinti da Barù al GF Vip

"Ha vinto due televoti contro due che stavano qui da sei mesi, e questa per me è una cosa molto ambigua", ha sentenziato Lulù nello scagliarsi contro Barù per dire che non si fida appieno di lui.

Lucrezia ritiene che la situazione che si è venuta a creare con Jessica e il modo in cui Barù l'ha trattata nel GF Vip avranno fatto arrabbiare la madre e il fratello.

La famiglia Selassié, infatti, difficilmente accetterà che Jessica possa piangere nuovamente per Barù.

Lulù non ha dubbi sul fatto che, una volta uscita dalla casa di Cinecittà, Jessica si dimenticherà una volta per tutte del food-blogger.

Lulù spara a zero contro Barù al Grande Fratello Vip: 'Mi fa schifo'

Lulù ha aggiunto che ciò che l'ha ferita maggiormente sono state le affermazioni di Barù relative alla presunta scarsa igiene di Jessica.

"Ma ti rendi conto di quello che ha detto su di noi? Dice che sei sporca, tu? Non si è visto che piedi sporchi che ha? Non si vergogna lui?", ha sbottato Lulù, la quale proprio non ci sta a far passare in televisione queste insinuazioni sul conto della sorella Jessica.

"Non permetto queste cose. È una persona falsa (Barù, ndr), furba, mi fa schifo", ha concluso Lulù. Tenendo conto delle sue parole, sembra che la fidanzata di Manuel non abbia alcuna voglia di provare a chiarirsi con Barù prima della finale del Grande Fratello Vip.