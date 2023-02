I nuovi appuntamenti della soap opera "Il Paradiso delle Signore" vedono dei cambiamenti sotto il profilo amoroso. Le anticipazioni delle puntate che partono da lunedì 27 febbraio fino a venerdì 3 marzo si focalizzano intorno alla figura di Alfredo. Il giovane proverà in ogni modo a conquistare Irene ma avrà bisogno dell'aiuto di Clara la quale non saprà se accettare tale richiesta. Le opere di Maria otterranno un gran seguito ma i dubbi affligeranno la ragazza. Matilde (Chiara Baschetti) avrà un confronto con Vittorio in merito al ruolo da affidare a Diletta.

Il dottor Conti non si dirà felice della presenza della giornalista, mentre l'alleanza tra Marcello (Pietro Masotti) e Adelaide (Vanessa Gravina) avrà un seguito. Irene dimostrerà di avere un interesse nei confronti di Alfredo e Clara non potrà trattenere la gelosia nei confronti della possibile coppia. Ezio svelerà l'intenzione di fare un passo importante nel rapporto con Gloria (Lara Komar) promettendole che parlerà a Veronica di quanto accaduto.

Vittorio approverà l'articolo di Diletta

Un nuovo colpo di scena fermerà le reali intenzioni del signor Colombo: Gemma avrà un malore. Tancredi avrà bisogno dell'aiuto di Matilde e, per fare questo, proverà a corrompere la donna. Clara non farà da complice nel tentativo di Alfredo di far breccia nel cuore di Irene.

Si scalderanno gli animi in casa Guarnieri a causa della complicità tra Marcello e Adelaide. Ludovica (Giulia Arena) non sarà indifferente a questa situazione nonostante sia terminata la sua relazione con l'amico di Salvatore (Emanuel Caserio). Diletta sarà incaricata di scrivere un articolo sull'educazione sessuale delle ragazze.

La famiglia Colombo vivrà momenti di panico per via delle condizioni di salute preoccupanti di Gemma (Gaia Bavaro). Palma proverà a indagare le ragioni che frenano le ambizioni del figlio il quale deciderà di dare un aiuto concreto a Maria alle prese con difficoltà logistiche. Vittorio (Alessandro Tersigni) propenderà per la pubblicazione dell'articolo di Diletta.

Gemma è incinta

La figlia di Veronica, dopo essersi ripresa, andrà in ospedale per compiere ulteriori accertamenti e farà i conti con una scoperta inaspettata. Gemma è incinta e non avrà il coraggio di raccontare la verità ai familiari, mentre l'articolo di Diletta farà da copertina al Paradiso Market. Arriveranno delle liti tra Francesco e Maria dopo che il ragazzo prenderà una decisione in merito agli abiti senza consultare la stilista. Ezio continuerà a giurare amore eterno a Gloria e, dopo essersi confrontato con la figlia, scoprirà che è incinta. Il signor Colombo pretende che Carlos (Lorenzo Lancellotti) si prenda le sue responsabilità ma il Garcia è in Argentina dove vive con la famiglia.