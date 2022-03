Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le trame delle prossime puntate, che presto andranno in onda su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gloria ed Ezio.

I due, infatti, si ritroveranno a dover affrontare la verità dei fatti in merito alla figlia Stefania e quindi saranno chiamati a far chiarezza su questo mistero sul quale hanno sempre taciuto. Tuttavia, data la situazione abbastanza delicata che si verrà a creare, non si esclude che questa possa essere l'occasione giusta per Ezio per far chiarezza sui suoi sentimenti.

Stefania scopre la verità sulla sua vera mamma ne Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, le nuove trame de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che per Stefania arriverà il momento della resa dei conti e la ragazza scoprirà la verità sulla sua vera mamma.

Un duro colpo per la Venere: venire a conoscenza del fatto che Gloria è la sua vera madre e scoprire che, per tutto questo tempo, è stata ingannata sia da Ezio che dalla capo commessa del magazzino.

Ecco allora che Stefania deciderà di far perdere le sue tracce per un po' di tempo, allontanandosi da tutto e tutti.

La situazione diventerà particolarmente tesa per Ezio e la sua ex Gloria, che si ritroveranno a vivere dei momenti di grande tensione e apprensione, dettati in primis da questa sparizione misteriosa di Stefania.

Ezio e Gloria sempre più vicini: lui dirà addio a Veronica?

Per fortuna, però, la giovane Venere non compirà nessun gesto folle e ben presto farà sapere ai suoi familiari di stare bene.

Sta di fatto che questa verità che verrà a galla, nel gran finale de Il Paradiso delle signore 6, potrebbe portare anche a un nuovo avvicinamento tra Ezio e Gloria.

Già da un po' di tempo, infatti, i due sono apparsi complici come ai vecchi tempi e questa situazione ha portato Colombo ad allontanarsi da Veronica, la promessa sposa con la quale sognava e sperava di poter convolare a nozze al più presto.

Ezio potrebbe confessare di amare ancora Gloria nel finale de Il Paradiso delle signore

Il matrimonio per il momento è definitivamente annullato e la stessa Veronica si è resa conto di questo riavvicinamento sospetto che c'è stato tra il suo uomo e la ex Gloria.

Ecco allora che, nel corso dei prossimi episodi della soap opera di Rai 1, Ezio potrebbe essere messo alle strette e a quel punto confessare la verità sui suoi sentimenti.

L'uomo, quindi, potrebbe uscire allo scoperto una volta per tutte e ammettere di essere ancora innamorato di Gloria e pronto a rimettere insieme i cocci di quella storia d'amore che sembra non essere mai naufragata del tutto.

Per Veronica è in arrivo un triste finale? La risposta nel corso delle prossime settimane di messa in onda de Il Paradiso delle signore 6.