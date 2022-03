Qualcosa di concreto si sta muovendo tra Belen e Stefano. Anche se i due si ostinano a minimizzare il loro riavvicinamento definendosi genitori separati che si frequentano per il bene del figlio, sembra sempre più evidente che la coppia è in fase di ricongiungimento ad un anno e mezzo di distanza dall'ultima separazione. Dopo essersi fotografati in un'identica location di montagna, De Martino e Rodriguez sono rientrati in città e lei ha regalato un interessante indizio sul suo status sentimentale: l'argentina sfoggia di nuovo la fede nuziale.

News sul riavvicinamento tra Belen e Stefano

"Io e Stefano ci vediamo e usciamo, non è una novità. Lui non vuole che se ne parli", sono queste le ultime dichiarazioni che Belen ha rilasciato sul suo chiacchierato tira e molla con il napoletano.

A conferma del fatto che De Martino non gradisce più il Gossip come un tempo, c'è il silenzio che sposa da anni sulla sua sfera amorosa, anche se nelle ultime ore potrebbe aver fatto uno strappo alla regola.

Come dimostrano alcuni scatti che sono stati pubblicati su Instagram il 6 marzo, il conduttore e la showgirl hanno trascorso qualche giorno di relax in montagna. Anche se non si sono mai ripresi e fotografati uno accanto all'altro, è abbastanza palese che fossero insieme nello stesso posto: le pareti della baita che si intravede sia nello scatto del napoletano che in quello dell'argentina, sono identiche.

La presentatrice de Le iene si è recata a Courmayeur con i fratelli Cecilia e Jeremias per posare per la nuova collezione del loro brand sportivo ma, come si vede sui social, con lei c'era anche l'ex marito.

Il gesto di Belen che fa sognare i fan

Stefano e Belen non compaiono mai l'uno sul profilo Instagram dell'altro, ma basta fare una veloce comparazione degli ultimi scatti che hanno pubblicato per capire che erano nello stesso posto.

I "DeMartinez" hanno soggiornato in una baita di montagna per tutto il fine settimana appena trascorso e, a riprova del fatto che tra loro non c'è solo una frequentazione tra genitori separati legati da un affetto, non erano accompagnati da Santiago.

Se nelle interviste sostengono di uscire insieme per garantire stabilità e serenità al figlio, De Martino e Rodriguez nei fatti dimostrano altro: i paparazzi li hanno beccati spesso a cena insieme senza il bambino e ora si sono concessi qualche giorno di vacanza sempre da soli.

Al rientro a Milano, la showgirl è corsa dai figli e ha coccolato Luna Marì dopo un breve periodo di distacco (i bimbi sono stati con la nonna materna per tutto il weekend).

Ritorno alle origini per Belen e De Martino

Dando un'occhiata alle Stories che Belen ha pubblicato su Instagram lunedì 7 marzo, alcuni attenti fan si sono accorti di un particolare che sembra ufficializzare il suo ritorno di fiamma con Stefano.

Al dito della soubrette, infatti, c'è di nuovo la fede nuziale che lei e De Martino si sono scambiati nel 2012 quando sono diventati marito e moglie. L'argentina, inoltre, sfoggia allo stesso dito anche un prezioso anello che il conduttore Rai le regalò un paio d'anni fa quando tornarono insieme per la prima volta dopo la separazione.

Il gesto della bella Rodriguez è sicuramente importante e sembra confermare un sospetto che giornalisti e curiosi hanno da settimane: i "DeMartinez" hanno deciso di riprovarci per l'ennesima volta ma senza rendere pubblica la loro ritrovata sintonia.

La presentatrice Mediaset, infatti, ha ribadito più volte di vivere da sola con i due figli e di non essere pronta a riaccogliere in casa un uomo dopo le tante delusioni amorose nelle quali è incappata negli ultimi anni.