Interessanti colpi di scena riguarderanno le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in programma prossimamente sui teleschermi Rai. Le anticipazioni rivelano che i misteri su Gloria verranno presto a galla e che Stefania apprenderà la sua vera identità. La giovane Venere si renderà conto che il padre le ha mentito per tutti questi anni, fingendo che fosse morta quando lei era molto piccola. Stefania invece apprenderà che la mamma è viva e che è Gloria. Anche a casa Amato non mancheranno gli imprevisti: Agnese riceverà una brutta novità su Rocco e deciderà di raggiungerlo a Roma.

Stando agli spoiler da poco diffusi sembrerebbe che il giovane ciclista si sia innamorato di un'altra ragazza, a pochi mesi dal matrimonio con Maria Puglisi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Stefania scopre la vera identità di Gloria

Le vicende legate al mistero di Gloria Moreau subiranno una svolta. Le anticipazioni dei nuovi episodi, in onda prossimamente su Rai1, rivelano che Stefania scoprirà tutta la verità sulla madre. Tutto avrà inizio quando Ezio, sommerso dai sensi di colpa, deciderà di raccontare come stanno realmente le cose alla compagna. Il direttore della ditta Palmieri confesserà a Veronica che Gloria è la madre di Stefania, fuggita per un errore del passato, lasciando il marito e la figlia.

Tuttavia il rapporto tra Ezio e la signora Zanatta entrerà in crisi. Veronica apprenderà inoltre che è stata Gemma ad inviare la lettera incriminata alla signorina Moreau e successivamente sarà Stefania a scoprire come stanno realmente le cose. Al momento non si conoscono le dinamiche su come la verità su Gloria verrà a galla ma, come rivelato dall'attore Massimo Poggio, presto il castello di bugie crollerà.

Il Paradiso 6, Armando e Agnese preoccupati per Rocco

Anche la famiglia Amato sarà al centro delle trame dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni dei nuovi episodi rivelano che Armando apprenderà qualcosa di sconvolgente circa la vita sentimentale di Rocco. A pochi mesi dalle nozze con Maria Puglisi, il nipote di Agnese confesserà a Ferraris di aver perso la testa per un'altra ragazza e di non avere il coraggio di confessarlo alla sua fidanzata.

Il capo magazziniere così non esiterà a comunicare alla sua amata quanto scoperto su suo nipote. Amareggiata Agnese deciderà di lasciare Milano per raggiungere il nipote Rocco a Roma e chiarire questa situazione poco piacevole. La donna non dirà nulla ai suoi familiari della sua partenza: Maria scoprirà di essere stata tradita dal suo amato ciclista?. Per scoprirlo non resta che seguire la soap, in onda da lunedì al venerdì sul primo canale Rai.