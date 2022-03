Una scoperta poco gradita farà tremare i polsi a Flavia nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6 che andranno in onda la prossima settimana su Rai 1, come sempre alle 15:55 dal lunedì al venerdì e su RaiPlay anche in replica. Che costa sta succedendo a Napoli durante la sua assenza? A metterle la pulce nell'orecchio sarà l'amica e complice Fiorenza, che non perderà tempo per avvisare Flavia della delicata situazione che la riguarda in prima persona.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Flavia scopre le bugie di suo marito

Nel dettaglio, le anticipazioni Il Paradiso delle Signore rivelano che Flavia verrà a sapere che il marito le ha mentito.

Ebbene sì, anche l'amore perfetto sbandierato dalla signora Brancia nasconde degli oscuri segreti che presto verranno alla luce.

Anche se con un certo imbarazzo, Fiorenza sarà costretta a dire a Flavia che suo marito non ha ancora versato le quote necessarie per restare nel filone degli imprenditori di Milano che sono iscritti al prestigioso Circolo.

La signora Brancia cercherà di non far trapelare il suo imbarazzo e la sua preoccupazione, ma dentro di lei si scatenerà un turbine di emozioni negative. Come mai suo marito le sta mentendo e, soprattutto, a cosa è dovuto questo lungo ritardo nei pagamenti?

Ludovica e Marcello, quiete prima della tempesta

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Flavia non avrà altra soluzione se non quella di partire in fretta e furia per Napoli, dove ha lasciato temporaneamente il consorte per venire a Milano con l'obiettivo di far separare la figlia da Marcello.

Durante la sua assenza, Ludovica e Marcello si godranno finalmente un po' di intimità a villa Bergamini, dopo che sono stati costretti a vivere separati per così tanto tempo. Ma attenzione, perché i colpi di scena sono dietro l'angolo.

Barbieri, infatti, mal interpreterà un pranzo tra Ludovica e Torrebruna - ora in affari con Flavia e Fiorenza - e inizierà a essere molto geloso della fidanzata, rendendosi conto di quanto sia lontano dal suo mondo.

Anche questa coppia arriverà al capolinea?

Flavia perde tutto il patrimonio? La paura della signora Brancia

Torniamo al viaggio di Flavia a Napoli. La signora Brancia sa che qualcosa di grave è successo, se il marito non ha disponibilità economica significa una sola cosa: sono in guai seri.

Non si esclude che, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Flavia possa scoprire di essere caduta in disgrazia.

Tutto il suo mondo dorato cadrebbe in pezzi e perderebbe il posto al prestigioso Circolo.

Resta da capire come potrebbe reagire la signora Brancia che, in altre occasioni simili, ha comunque lottato per riavere ciò che brama di più: soldi e prestigio.