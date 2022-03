Ieri sera, 14 marzo, è andata in onda la puntata finale del Grande Fratello Vip. La sesta edizione del reality, condotto da Alfonso Signorini, è stata vinta da Jessica Selassié, la quale ha stravinto al televoto contro Davide Silvestri. Tuttavia, prima della puntata, Soleil è stata ospite da Gaia Zorzi e Giulia Salemi nella loro puntata di GFVip Party; l'ex gieffina non si è risparmiata dal criticare i suoi ex coinquilini.

GFVip, le parole di Soleil per i suoi ex coinquilini

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa ieri con la vittoria di Jessica.

Ospite da Giulia Salemi e Gaia Zorzi al GFVip Party, la influencer Soleil ha rivelato chi, secondo lei, non meritava di arrivare alla finale del reality show e a tal proposito ha detto: ”Penso che a non meritare la finale c'erano più di uno. No dai, scherzo… Non se la meritava Delia”. Soleil non si è poi fermata, e ha continuato a sparlare dei suoi ex coinquilini, dicendo: ”Nel corso del Grande Fratello Vip, ho cambiato idea su Katia. Prima di entrare mi avevano parlato male di lei, erano tutti convinti che io e lei avremmo litigato sin da subito e invece è stato amore a prima vista. Ci siamo raccontate tutto ed è nata una bella amicizia”.

Sorge ha poi parlato dei finalisti e ha spiegato chi, secondo lei, è stato il più stratega, dicendo: ”Per me, senza ombra di dubbio, le persone più strateghe sono state Jessica e Lulù.

Loro volevano la vittoria sin dall’inizio, da quando hanno messo piede in casa. Hanno fatto di tutto per essere in finale. Quindi sono contenta per loro, per essere arrivate qui. Sono contenta anche per Davide, perché ha sempre voluto arrivare in finale. Tutto dipende da come si fanno le strategie, un conto è denigrare gli altri, un conto è invece sgomitare.

Questa finale non mi piace, nonostante io sia felice per alcuni. Il mio sogno era quello di spegnere le luci, insieme a me ho sempre visto Davide, Alex, Katia e Sophie”. Infine Soleil ha parlato di Alex Belli, dicendo che i "Solex" esisteranno per sempre e che dentro la casa del Grande Fratello tra lei e Alex c'è stato un momento dove entrambi provavano qualcosa in più della semplice amicizia.

Grande Fratello, la vincitrice è Jessica

A trionfare nella sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata Jessica Selassié. La principessa 27enne ha sconfitto, nel corso della puntata di ieri, Giucas, Delia, Barù e Davide. La Princess era entrata come un’unica concorrente con le sorelle Lulù e Clarissa a settembre e nel corso delle puntate il trio si è sciolto, arrivando ognuno a giocare come singolo concorrente. Più volte, mentre Jessica era in casa, si è parlato di lei come una donna timida e insicura, rinata dentro la casa del GFVip, conquistando il cuore delle persone. Dopo 49 puntate, ha trionfato contro Davide, con una percentuale del 63%.