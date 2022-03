Un posto al sole rinnova il suo appuntamento con un'altra settimana ricca di colpi di scena, emozioni e intrighi. La primavera, a quanto pare, susciterà problemi sentimentali nel cuore e nella mente degli inquilini di Palazzo Palladini, in modo particolare per quanto riguarda Raffaele e Ornella. I due coniugi continueranno ad avere problemi e ad essere sempre più distanti tra loro: che centri qualcosa la sommelier Elvira? Viola cercherà di fare da ponte tra sua madre e Raffaele, ma a quanto pare i suoi tentativi non andranno a buon fine. Manuela raggiungerà il colmo e Niko le intimerà di farla finita con il suo comportamento.

Ma chi più di tutti desterà preoccupazione sarà la piccola Bianca, la quale finirà per essere manovrata da un'oscura e minacciosa presenza che la condurrà a fare una serie di pericolosi giochi che finiranno per causare danni a Silvia. Tutto ciò accadrà mentre tra Nunzio e Chiara la situazione risulterà più ingarbugliata che mai, con lui che si lascerà confortare da Rossella.

Anticipazioni Un posto al sole, Nunzio si consola da Rossella

Tra Nunzio e Chiara la situazione sembra essere precipitata a vista d'occhio, al punto che il ragazzo si lascerà consolare da Rossella, la quale saprà far sparire quelle tensioni che lo tormentano. Dopo aver appreso il segreto di Micaela, Serena e il marito Filippo non mancheranno di supportare la ragazza, ma quest'ultima sarà sempre più ostinata a portare con sé suo figlio Jimmy verso la capitale tedesca.

Niko sarà alle prese con il futuro della sua famiglia, ma dovrà sistemare un po' di situazioni dovute anche all'atteggiamento di Manuela che non passerà inosservato agli occhi di Susanna. Quest'ultima comincerà a nutrire dei dubbi e Niko, davanti ai timori della sua fidanzata, prenderà una più che sorprendente iniziativa.

Ornella e Raffale sempre più divisi nelle prossime puntate di Un posto al sole

Tormenti amorosi a Palazzo Palladini con Ornella e Raffaele sempre più distanti. Viola, che è recentemente ritornata a vivere a Napoli, cercherà di fare da paciere tra i due coniugi, ma nessuno dei due sembrerà volersi venire incontro. Che sia finita?

Nel frattempo Patrizio Giordano avrà a che fare con Nunzio e Samuel. Siccome entrambi lo hanno recentemente rimpiazzato al Caffè Vulcano, occupando il suo posto in cucina, Patrizio sarà chiamato a fornire un suo giudizio sul comportamento di questi due ragazzi. Sarà positivo o negativo? A quanto pare, per Samuel non ne verrà fuori nulla di buono.

Spoiler Un posto al sole: Bianca danneggia Silvia

Nelle nuove puntate di Un posto al sole, Speranza vedrà il suo amato Samuel completamente demoralizzato e quindi si rivolgerà a Mariella al fine di chiedergli un consiglio su come dimostrargli il suo amore. Furioso per come Manuela abbia insinuato timori in Susanna, Niko intimerà alla sua ex di farla finita con queste continue provocazioni.

Intanto per Chiara la situazione non sembrerà volgere per il meglio poiché Roberto Ferri e Lara porteranno avanti i loro intrecci alle sue spalle. Come se ciò non bastasse, Petrone dovrà fare i conti anche con le conseguenti tensioni con Nunzio, scaturite per colpa delle sue tossiche debolezze.

Grandi problemi in dirittura d'arrivo per la famiglia Boschi. Un'inquietante minaccia finirà per insinuarsi nella vita della piccola e ingenua Bianca, la quale non metterà al corrente la sua famiglia del gioco pericoloso a cui sta prendendo parte. Sarà così che la bimba commetterà un'azione inaspettata che causerà danni a Silvia.

Speranza pronta a concedersi per la prima volta a Samuel

E mentre Roberto e Lara continueranno a comportarsi in modo perfido ai danni di Chiara, Nunzio finirà per prendere un'iniziativa che colpirà la ragazza nel profondo.

Speranza sarà pronta a concedersi a Samuel, vivendo quella che è la sua prima volta. Peccato, però, che un imprevisto manderà in fumo il piano della giovane coppia.

La cena a casa di Guido finirà per scombussolare i programmi di Samuel e Speranza, ma i due si mostreranno determinati a trascorrere appieno quella romantica serata che attendono da tanto tempo.

Arriverà il giorno del processo di Fabrizio, come andrà a finire? Nel frattempo Roberto chiederà a Marina come mai si sia assentata così tanto tempo dai Cantieri, ignorando un coinvolgimento personale oltre che professionale.