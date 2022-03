Il finale de Il Paradiso delle signore 6 si preannuncia particolarmente denso e ricco di colpi di scena per i vari protagonisti della soap opera ambientata nel grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Gloria e Stefania: mamma e figlia si sono ritrovate in questi episodi che stanno andando in onda attualmente in tv, anche se il loro rapporto non è per niente facile.

E, in vista di questo attesissimo finale di stagione della soap, Stefania potrebbe correre il rischio di perdere nuovamente la sua mamma.

Stefania sempre ostile con mamma Gloria: anticipazioni Il paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Stefania, dopo aver scoperto tutta la verità sul conto di sua mamma, continuerà a mantenere un comportamento ostile nei confronti della donna.

La venere del Paradiso non ha fatto proprio i salti di gioia, dato che per tutto questo tempo, ha creduto che sua mamma fosse defunta.

Un duro colpo per Stefania che, tuttavia, col passare delle settimane potrebbe cominciare a smussare questo suo atteggiamento ostile e spigoloso nei confronti di Gloria.

Gloria potrebbe costituirsi nel finale

Ma i colpi di scena potrebbero non essere finiti qui, dato che in queste ultime puntate della soap opera, Gloria potrebbe decidere di fare pace con la giustizia e quindi di prendersi le sue responsabilità, dopo quello che è accaduto un po' di anni prima.

La donna, di professione ostetrica, si ritroverò in una posizione delicatissima; scegliere se salvare la vita ad una mamma oppure al bambino che portava in grembo. Gloria scelse di salvare la vita della mamma ma, in seguito, fu costretta a scappare via e cambiare identità per evitare di finire nei guai con la giustizia.

Ecco allora che Gloria scelse di rifugiarsi a Parigi, dove portò avanti la sua vita in gran segreto, al riparo da occhi indiscreti.

Stefania potrebbe perdere di nuovo sua mamma nel finale de Il Paradiso 6

Ebbene, ora che la verità è venuta a galla e che Gloria ha dovuto assumersi le sue responsabilità anche con la figlia Stefania, ecco che la donna potrebbe prendersi le sue responsabilità.

Nel finale de Il Paradiso delle Signore 6, quindi, Gloria potrebbe addirittura decidere di andare a costituirsi alla Polizia e quindi confessare la verità su quello che è successo, compreso il cambio identità che aveva assunto una volta arrivata a Parigi.

Una situazione che, tuttavia, potrebbe causare una nuova frattura nel rapporto già turbolento con Stefania. Quest'ultima, infatti, rischierebbe seriamente di perdere nuovamente la sua mamma, la quale potrebbe finire dietro le sbarre dopo a sua confessione.