Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 3, da lunedì 28 marzo a venerdì 1 aprile, ci saranno tantissime novità.In particolare, Raffaele e Ornella litigheranno ancora una volta e per questo motivo Viola e Patrizio cercheranno di organizzare una cena di famiglia per farli riconciliare. Intanto, Angela tornerà a Napoli e subito avrà una lite con Franco.

Raffaele e Ornella avranno un altro litigio

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rai 3, Ornella avrà un altro scontro con Raffaele in ospedale.

Nel mentre, a casa, Viola e Patrizio cercheranno di organizzare una cena per far riconciliare i due genitori.

Bianca sarà sempre presa dalla web challenge a cui sta partecipando online. Guido, grazie all'avvertimento di Silvia, inizierà a credere che un suo collaboratore abbia le “mani lunghe”.

Poco dopo, Franco e Angela saranno sempre più ai ferri corti, mentre Bianca si metterà in guai sempre più seri. Allo stesso tempo, Raffaele e Ornella non ne vorranno sapere di chiarirsi.

Successivamente, Riccardo si troverà in ospedale e deciderà di andare contro il parere e le indicazione della dottoressa Bruni ancora una volta.

Guido e Mariella elaboreranno un piano per far cadere Cotugno in trappola, in quanto vorranno cercare di capire se sia lui l'uomo che ha rubato al Caffè Vulcano.

Franco e Angela discuteranno

Bianca temerà che la professoressa possa risalire a lei, riguardo i muri della scuola imbrattati. Proprio per questo motivo, la ragazza diventerà intrattabile e ciò farà sospettare Franco.

Rossella assisterà ad un momento di vicinanza tra Riccardo e Virginia. Invece, per Patrizio arriverà il giorno della partenza e tutto ciò farà vedere ancora di più la distanza che si sarà venuta a creare tra i genitori del ragazzo.

Intanto, Franco inizierà a sospettare che sia stata proprio Bianca a compiere l'atto vandalico a scuola e per questo vorrà delle spiegazioni da lei.

Mariella deciderà di invitare Silvia e Giancarlo a cena, anche se Guido non sarà per niente d'accordo. Allo stesso tempo, Marina sarà più decisa che mai ad affrontare Roberto, in quanto Giordano verrà a sapere da Filippo che Ferri starà facendo sempre più pressioni a Chiara per l'albergo di famiglia.

Proprio per questo, Marina vorrà proteggere la ragazza e cercherà di capire cosa ci sia dietro la questione dell'albergo.

Infine, Petrone cadrà nella trappola organizzata da Lara e sarà sempre più dipendente dagli stupefacenti. Allo stesso tempo, Angela tornerà nella sua città e avrà subito una discussione con Franco.