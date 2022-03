Le anticipazioni della puntata di domani, venerdì 11 marzo, de Il Paradiso delle Signore 6, promettono, come sempre, grandi emozioni. L'episodio va in onda alle 15:55 su Rai 1 e on demand su RaiPlay, dove può essere rivisto anche in replica.

Fari puntati su Stefania, che ha scoperto la verità: Gloria è sua mamma e non l'amante di suo padre, come aveva creduto in un primo momento. Ezio e Veronica sono disperati e non sanno come risolvere la situazione. Nel frattempo, Maria fa crollare tutte le sue difese abbandonandosi al dolore e raccontando ad Agnese ogni cosa.

Il Paradiso delle Signore puntata di domani 11 marzo, anticipazioni

Stefania ha scoperto che Gloria è sua mamma e ha reagito molto male. Non sapendo cosa fare e non avendo alcuna intenzione di tornare a casa Colombo, si è rifugiata dalle sue amiche Irene e Maria, alle quali di certo non ha potuto dire il reale motivo del suo 'trasferimento'.

La giovane Colombo ha un unico confidente, con il quale si sente se stessa e sa che non verrà giudicata. Si tratta di Marco, con il quale ha stretto un rapporto che sembra andare oltre l'amicizia. Solo lui sa la verità e la aiuterà in questo difficile percorso.

Dante prepara la sua trappola

La signorina Buonasera ha dato forfait e la sfilata per la collezione primavera/estate del Paradiso delle Signore si avvicina.

Vittorio è in crisi e non riesce a trovare una soluzione.

A risolvere le cose ci pensa Dante, ma attenzione: si tratta di un subdolo tentativo di aiuto per allontanare ogni sospetto da lui e Fiorenza. La sua vera intenzione è quella di sabotare la sfilata e rovinare la reputazione di Vittorio e il suo staff. Conti ci casca in pieno.

La sofferta decisione di Maria

Da quando è tornata da Roma, Maria è a pezzi. Ha anche provato a fumare per stemperare la tensione, ma con risultati alquanto buffi, in compagnia di Irene, che l'ha spronata a reagire e a non piangersi addosso.

Purtroppo, Maria non riesce a trovare pace e decide di alleggerire un po' il peso che porta nel cuore, raccontando anche ad Agnese ciò che ha scoperto su Rocco.

Ora, è senza difese, in preda al dolore per la perdita del suo grande amore.

Stefania spezza il cuore a Gloria, puntata Il Paradiso delle Signore 11 marzo

Veronica ed Ezio hanno agito troppo tardi, dicendo a Gloria di evitare ogni contatto. Stefania è una ragazza matura e arguta e ha scoperto da sola la verità. La povera Moreau prova a parlarle, ma viene respinta con forza.

Non potendo dire nulla a Irene e Maria, Stefania prende una decisione: scappare da casa. Sa che farà soffrire la sua famiglia, ma ora ciò che desidera è stare da sola. Come svelano le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, Stefania verrà aiutata da Marco a nascondersi a Villa Guarnieri. In quelle ore, il loro rapporto diventerà ancora più stretto, ma la giovane Colombo avrà anche modo di ripensare a Gloria.