Ormai la verità viene a galla. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 10 marzo, Stefania scopre che Gloria è sua madre. Una madre che ha sempre creduta morta e che, invece, aveva sotto gli occhi da molto tempo. La disperazione di Stefania sarà tale da farle prendere una decisione inaspettata che manderà nel panico Ezio, Veronica e Gemma, oltre alle Veneri e, ovviamente, Gloria. Della giovane Colombo non ci sarà più traccia, ma l'aiuto di una persona a lei molto cara le sarà prezioso.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Gloria rivela a Stefania di essere sua madre

Il momento tanto atteso è arrivato. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 che stanno andando in onda in questi giorni, Stefania sospetta che Ezio e Gloria abbiano una relazione, sospetto che ha anche Marco dopo averli visti parlare in maniera piuttosto intima.

La verità però è ben lungi dalle ipotesi di Marco e Stefania. La giovane Colombo intercetterà la lettera di Gloria e verrà a sapere in questo modo di essere sua figlia. A nulla serviranno le spiegazioni della povera Moreau, che sarà disperata per la sofferenza della sua amata figlia.

Stefania sparisce nel nulla nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

La notizia della sparizione di Stefania metterà in subbuglio casa Colombo e Veronica si precipiterà da Gloria per dirle di non avvicinarsi mai più alla loro famiglia. Nel frattempo Gloria con le spalle al muro, avrà il terrore che sua figlia abbia fatto un colpo di testa.

La prima persona con la quale si confiderà Stefania sarà Marco, che ormai sta diventando una persona molto importante per lei. Il giovane Sant'Erasmo deciderà di aiutarla, anche se rischierà di mettersi nei guai-

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marco nasconde Stefania alla villa

Quello che c'è tra Stefania e Marco è ormai chiaro vada al di là della semplice amicizia, anche se il ragazzo ha una relazione con Gemma.

In questa occasione così drammatica, Marco non esiterà a offrire il suo aiuto alla giovane Colombo, mettendo a rischio anche se stesso.

Secondo a quanto riporta un'indiscrezione di TV Soap, Marco farà nascondere Stefania in una dependance di Villa Guarnieri, in modo che stia al sicuro e non incorra in qualche pericolo.

Marco proverà a far ragionare Stefania, consigliandole di affrontare con coraggio la verità. E chissà che, in questa rocambolesca situazione, Marco e la dolce Stefania non si accorgano di provare un forte sentimento l'uno per l'altra.

Cosa sceglierà di fare Stefania? A quanto pare, concederà solo a Ezio di parlare con lei, almeno per il momento. Gloria ne soffrirà moltissimo, ma capirà lo stato d'animo della figlia.