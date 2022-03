Vittorio perde Il Paradiso delle Signore? Le anticipazioni delle nuove puntate portano verso questa triste ipotesi. Dante è riuscito a ottenere metà delle quote del grande magazzino ricattando Umberto con la lettera che Fiorenza ha rubato nella stanza di Flora. Guarnieri, nonostante abbia fatto di tutto per evitare il peggio, è stato costretto a cedere. Ma Romagnoli non si fermerà qui, anzi. Con la complicità della cugina Fiorenza, arriverà a dare il colpo di grazia all'odiato Conti, portando a termine la sua vendetta, e lo farà colpendolo nel suo punto debole: Il Paradiso.

Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni: Dante e Fiorenza spietati

Tante novità attendono i telespettatori nella nuova settimana di programmazione Il Paradiso delle Signore. Uno degli avvenimenti senza dubbio più importanti è la scoperta di Stefania riguardo Gloria, che apprenderà essere sua madre. La sua reazione sarà molto forte, tanto da bussare alla porta di villa Guarnieri e chiedere a Marco di nasconderla nella foresteria.

Marco accetterà, desideroso di aiutare la sua amica e collega (o forse qualcosa di più?) ma si metterà nei pasticci. Umberto infatti non ci metterà molto a capire che nella foresteria c'è qualcuno e, davanti a Stefania, le intimerà di andarsene.

A quel punto, la giovane Colombo si rifugerà da Irene e Maria, ma inizierà a ripensare al suo rapporto con Gloria.

Intanto, Dante e Fiorenza pensano a un modo per prendersi ciò che gli manca per avere il pieno controllo del Paradiso e il loro piano sarà spietato.

Vittorio perde Il Paradiso delle Signore? La sfilata è un disastro

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6, Vittorio sarà pronto a organizzare una nuova sfilata e per l'occasione chiama anche una delle famose Signorine Buonasera.

Tutto sembra perfetto per riacquistare potere e Dante fiuta aria di sconfitta.

Deciso a non perdere il suo potere, Dante si confronta con Fiorenza e mettono in atto un piano per sabotare la sfilata di Conti. Le loro macchinazioni vanno a buon fine e la sfilata con i nuovi capi di Flora, indossati anche da modelle professioniste, è un flop.

Questa volta, Vittorio e Umberto sono davvero nei guai. Dopo la disastrosa sfilata, che ne sarà della fiducia della clientela? La vendetta di Dante prosegue inesorabile e non si ferma al piano professionale. Romagnoli vuole dare una lezione a Vittorio anche in campo amoroso e userà l'ignara Beatrice.

Non si esclude che Conti, in estrema difficoltà, possa essere costretto a cedere tutto ciò che resta del Paradiso a Dante, ormai allo stremo delle forze. Ma attenzione, perché a quel punto potrebbe intervenire Marta e risolvere una volta per tutte la spinosa questione, mettendo all'angolo Romagnoli.