Continuano a suscitare parecchia curiosità gli sviluppi delle vicende della serie televisiva Il Paradiso delle Signore, in programmazione su Rai 1 tutti i giorni (tranne il sabato e la domenica) a partire dalle ore 15:55 circa. Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nell’episodio che andrà in onda il 22 marzo 2022 raccontano che Flavia Brancia di Montalto (Magdalena Grochowska) partirà per Napoli [VIDEO] per risolvere una questione importante.

Spoiler Il Paradiso delle signore, episodio del 22 marzo: Gloria consiglia a Ezio di fare pace con loro figlia Stefania

Nella 132esima puntata della soap opera, che i telespettatori avranno modo di seguire martedì 22 marzo, Gemma (Gaia Bavaro), dopo aver appreso che la sua sorellastra Stefania (Grace Ambrose) si è data alla fuga per aver scoperto di essere figlia della capo commessa Gloria (Lara Komar), tenterà di far avvicinare le due donne.

Purtroppo dagli spoiler si evince che la giovane Colombo continuerà a prendere le distanze da colei che l’ha messa al mondo, dato che sarà ancora sconvolta e amareggiata e per tale ragione non vorrà che faccia parte della sua vita per nessuna ragione al mondo.

Nel frattempo Gloria consiglierà al suo ex marito Ezio (Massimo Poggio) di fare pace con la loro figlia.

Flavia lascia Milano per recarsi a Napoli, Umberto non riesce a comprendere l’atteggiamento di Flora

Successivamente Flavia verrà a conoscenza, tramite Fiorenza (Greta Oldoni), che il marito non ha ancora versato a Dante (Luca Romagnoli) la quota per entrare a far parte della cordata di imprenditori.

Per tale ragione la signora Brancia di Montalto non perderà tempo e lascerà il capoluogo lombardo per raggiungerlo a Napoili con l’obiettivo di ricevere delucidazioni. Ludovica (Giulia Arena), a seguito dell’improvvisa partenza della madre, non avrà più alcun vincolo, dato che sarà finalmente libera di potersi godere alcuni giorni in totale spensieratezza e intimità con il fidanzato Marcello (Pietro Masotti).

Per concludere il commendatore Umberto (Roberto Farnesi) inizierà a farsi delle domande, in quanto non riuscirà a comprendere lo strano atteggiamento che la stilista del Paradiso e sua coinquilina Flora (Lucrezia Massari) ha nei suoi confronti. Nello specifico la figlia del defunto Achille Ravasi (Roberto Alpi) dimostrerà di essere sempre più insofferente agli occhi di Guarnieri, dopo la scelta di quest'ultimo di interrompere sul nascere una relazione sentimentale tra loro.