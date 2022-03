Prosegue l'appuntamento pomeridiano con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle prossime puntate, previste dal 21 al 25 marzo 2022, rivelano che ci saranno delle clamorose sorprese.

Occhi puntati sulle vicende di Umberto, che si ritroverà a fare i conti con una dichiarazione d'amore inaspettata da parte di Flora e continuerà a mentire in merito alla contessa Adelaide.

Spazio anche alle vicende di Stefania, che non avrà alcuna intenzione di perdonare sua mamma Gloria dopo le bugie che le ha raccontato.

Flora si dichiara a Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 21-25 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 fino al 25 marzo 2022 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Flora Ravasi, la quale deciderà di uscire allo scoperto e di confessare la verità su quello che prova nei confronti di Umberto Guarnieri.

L giovane stilista, messa alle strette, dichiarerà tutto il suo amore al Commendatore Guarnieri, che resterà a dir poco spiazzato dalle sue parole.

Un duro colpo per Umberto, che aveva voluto mettere una pietra sopra a quello che era successo tra lui e Flora, ma adesso sarà costretto ad affrontare la situazione.

Umberto continua a ingannare la contessa Adelaide

Intanto, però, Umberto continuerà a ingannare la contessa Adelaide, dato che non la metterà al corrente di quello che sta succedendo e di quello che c'è stato in passato con Flora.

Umberto, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera del pomeriggio di Rai 1, farà in modo che Adelaide continui a essere all'oscuro della situazione e che non venga a conoscenza di quello che c'è stato tra lui e la figlia di Ravasi.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 25 marzo 2022 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Stefania.

Stefania rifiuta sua mamma Gloria: anticipazioni Il Paradiso 6 al 25 marzo 2022

La ragazza è ancora sotto choc per la scoperta legata alla sua vera mamma. Intanto Gloria proverà in tutti i modi ad avere un confronto con la figlia Stefania, con la speranza che tra le due possa tornare il sereno e che possano prendere in mano le redini del loro rapporto, dopo tutto il tempo perso.

Peccato però che la reazione di Stefania non sarà delle migliori: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 25 marzo rivelano che la ragazza non avrà alcuna intenzione di perdonare sua mamma, infatti rifiuterà per l'ennesima volta la possibilità di avere un confronto con lei.

Stefania apparirà ferma e decisa nel voler prendere le distanze dalla donna che l'ha messa al mondo, sentendosi ingannata e ferita.

Proprio per questo motivo Gemma proverà in tutti i modi a parlare con la sorellastra e a farle cambiare idea circa la possibilità di ricucire il rapporto con sua mamma, che continua a essere sofferente per questo rifiuto. Riuscirà Gemma ad avere la meglio? La risposta nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 6.