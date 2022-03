Il Paradiso delle Signore 6 il 4 marzo 2022 aspetta i suoi affezionati telespettatori su Rai 1 alle 15:55, salvo improvvisi cambi di palinsesto. La puntata può essere rivista anche su RaiPlay in diretta streaming oppure in replica dopo la messa in onda. La soap continua a registrare record di ascolti, dimostrando di essere la punta di diamante del primo pomeriggio della prima rete. L'episodio di ieri ha incollato allo schermo 2.078 milioni di telespettatori con il 18.7% di share. Di seguito, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 di venerdì, che chiude la prima settimana di programmazione del mese di marzo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 del 3 marzo 2022

Tra Veronica ed Ezio sembra essere tornata la tranquillità, ma è solo la quiete prima della tempesta. Si sono concessi una capatina al cinema, come facevano un tempo. Veronica si è persino preoccupata per lo stato d'animo di Gloria, ancora spaventata dalla lettera che le ha spedito Gemma.

Intanto, Anna è preoccupata per il fatto che Irene è restia a trasferirsi a Milano. A dispetto di tutte le sue paure Salvatore si dimostra maturo e accomodandole, suggerendole di dare tutto il tempo necessario alla bimba per abituarsi all'idea di vivere con loro.

Nel frattempo, Stefania continua a guardare con un certo sospetto Ezio e Veronica, cominciando a sospettare che tra i due non vada tutto così bene come vogliono far credere.

A darle ulteriore certezza, ciò che le ha detto Marco, con il quale è sempre più complice.

Il Paradiso delle Signore 6 puntata 120 trama

Stefania è in ansia per Maria dopo che è venuta a sapere che Rocco ha un'altra fidanzata. La giovane Puglisi è inconsolabile, ma fare la vittima non porterà a nulla, come le suggerisce Stefania.

Rincuorata dall'amica. Maria si fa coraggio e fa le valigie per partire. Vuole raggiungere Rocco a Roma e chiarire una volta per tutte le sue intenzioni. Purtroppo, ne tornerà devastata e con il cuore in mille pezzi.

Il piano di Dante è andato in porto, ma Umberto tenta un ultimo gesto estremo per fermarlo. Il suo piano va però in fumo, ormai le sue quote del Paradiso sono nelle sue mani.

Romagnoli e Fiorenza si beano della loro vittoria, e siamo certi che non si fermeranno qui.

Romagnoli è comunque un uomo di parola e, dopo aver ottenuto ciò che desiderava, restituisce la lettera a Umberto. Vittorio rode di rabbia, non può permettere che il grande magazzino non sia più suo. Come se non bastasse, gli fa ancora molto male il fatto che Romagnoli gli abbia già sottratto la donna che ama, Marta. Conti non si arrende e pensa a un modo per riappropriarsi di ciò che è suo e che considera come una grande e unica famiglia.