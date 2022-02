Arrivano le anticipazioni della nuova settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore: le trame delle puntate dal 28 febbraio al 4 marzo 2022 vedono Vittorio e Umberto cadere sotto il ricatto di Dante, che otterrà ciò che vuole, ovvero il grande magazzino. Nel frattempo, Marco mette una pulce nell'orecchio a Stefania, facendola sprofondare nel dubbio. Umberto, invece, sarà costretto a mentire ad Adelaide ma qualcosa andrà storto.

Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni dal 28 febbraio al 4 marzo 2022

Continuano a volare gli ascolti della soap Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1.

Le anticipazioni delle nuove puntate settimanali iniziano con la decisione di Gloria di parlare a Stefania, dopo aver scoperto che è stata Gemma a scriverle la lettera anonima che tanto l'ha fatta disperare. Ezio, però, la ferma.

Nel frattempo, Ludovica accetta di entrare in affari con Fiorenza e Torrebruna, ma non senza perplessità. Ferdinando, che non vuole perdere la preziosa occasione di averla vicina, cerca di rassicurarla.

Umberto, dopo che ha ritrovato la sua Adelaide, sembra aver dimenticato completamente quanto successo con Flora, che ovviamente non la pende bene. E, a proposito di gelosia, anche Vittorio sarà turbato nel vedere Dante e Beatrice così vicini. Ancora non sa cosa lo aspetta.

Marco mette una pulce nell'orecchio a Stefania

Ezio e Veronica sembrano aver fatto pace, ma la loro è una calma apparente. Stefania se ne accorge e inizia ad avere dei dubbi, anche perché Gemma le ha fatto delle battute su Gloria che non sono passate inosservate agli occhi della giovane Colombo. A turbarla ancora di più, una frase che le dirà Marco: la verità è vicina?

Vittorio è geloso di Beatrice, non sa che Romagnoli sta agendo spietatamente in amore e non solo. Umberto comincia a maturare l'idea di compiere un gesto estremo ai danni di Dante, ma il suo piano salta. Il Paradiso delle Signore è a rischio.

Le bugie di Umberto ad Adelaide

Ci sarà molta tensione a villa Guarnieri. Umberto sta tenendo all'oscuro Adelaide della notte passata con Flora, ma non è l'unica bugia.

Il commendatore le racconta di essere stato costretto a vendere le quote del Paradiso per un problema alla banca. In realtà, le ha cedute a Dante, che lo ha ricattato.

Problemi anche per Anna, dopo aver appreso che Irene non vuole trasferirsi a Milano. Salvatore sarà dolcissimo con lei, dicendole di rispettare i tempi della bimba.

Maria parte per Roma, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Purtroppo, Maria viene a sapere che Rocco ha un'altra fidanzata e si infuria con chi le ha tenuto nascosta una cosa così importante, Agnese compresa.

Nelle puntate settimanali Il Paradiso delle Signore in onda dal 28 febbraio al 4 marzo, Maria fa i bagagli e parte per Roma, decisa a chiarire con il fidanzato, se ancora così si può chiamare.