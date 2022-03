Il Paradiso delle Signore si avvicina al finale della sesta stagione e l'ultima puntata andrà in onda il 29 aprile, per poi lasciare spazio alla nuova soap Sei sorelle. Prima di quella data, tuttavia, ancora tanti eventi cambieranno per sempre le trame dell'amatissima soap opera in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55 e su RaiPlay. Sta tenendo con il fiato sospeso la vendetta di Dante, che vuole a tutti i costi distruggere Vittorio per vendicarsi del torto subito in passato riguardo Marta, la donna che amava e che ha poi deciso di dare una seconda possibilità a Conti.

Nelle puntate Il Paradiso 6 della prossima settimana, Romagnoli e Fiorenza non si fermeranno, anche se un gesto insolito di Dante spiazzerà i telespettatori. Luca Bastianello, l'attore che interpreta Romagnoli, ha dichiarato più volte che nessuno si aspetta come evolverà la faccenda, anche perché ci sono diverse persone coinvolte e che rischiano grosso.

Finale Il Paradiso delle Signore 6, Marta torna per salvare Vittorio?

Conti è in una situazione molto difficile e il grande magazzino vacilla. Come farà a riavere le quote prese con l'inganno da Dante e dare di nuovo lustro al Paradiso? A pensarci potrebbe essere Marta che, stando ad alcune indiscrezioni, pare proprio tornerà a Milano per risollevare le sorti del marito.

Di certo Romagnoli non se ne starà con le mani in mano e non si esclude che, davanti a un possibile ricatto di Marta, possa farle del male. In quel caso, ecco che a intervenire sarebbe Umberto, che già era sul punto di compiere una follia estraendo la sua pistola dal cassetto quando venne messo all'angolo dall'odiato Dante.

Dante sconfitto, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

A quanto pare, le malefatte di Romagnoli avranno una fine, dopo che anche Beatrice rischierà di finire in un brutto guaio. Stando alle anticipazioni sul finale della sesta stagione Il Paradiso delle Signore, Dante verrà smascherato (anche se non si sa ancora come e da chi) e la sua reazione spiazzerà tutti.

Una delle ipotesi è che Umberto ripensi all'idea che aveva avuto tempo fa, e che questa volta vada fino in fondo tentando di porre fine alla vita del suo nemico, magari per difendere chi metterà ancora in pericolo l'indomito Romagnoli.

Dante potrebbe rimanere anche solo ferito e incolpare il commendatore, facendo in modo che tutto volga a suo favore e ritornando più combattivo che mai nella prossima stagione. Tante sono le possibilità aperte, così come quella di un eventuale ravvedimento di Romagnoli anche se, alla luce dei fatti, ci sembra piuttosto lontana. Non resta che attendere l'evolversi delle trame di questa soap che continua a far volare gli ascolti su Rai 1.