Il Paradiso delle Signore 6, in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì, continua regalare emozioni e a far volare gli ascolti. Le anticipazioni delle prossime puntate sono imperdibili, anche perché mancano poche settimane al finale, previsto per il 29 aprile. Resta aperta la questione di Dante, deciso a rovinare Vittorio su ogni fronte. Ora è più forte che mai, anche perché al suo fianco c'è la cugina Fiorenza, che di certo non si fa remore nell'ottenere ciò che vuole.

Romagnoli sta corteggiando Beatrice, ma sappiamo bene che si tratta di una strategia per renderla debole e portarla dalla sua parte, così da avere più potere su Conti.

La situazione si fa sempre più pericolosa per l'ignara Beatrice che, anche se è stata messa in guardia da Vittorio, non sembra resistere alle lusinghe del perfido Dante.

Attenzione, perché c'è anche Marta. Ebbene sì, in una precedente intervista rilasciata a Gente, Capuano e Bastianello avevano anticipato che nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore ci sarebbe stato un triangolo amoroso tra Dante, Vittorio e Marta. Ma non solo: nel mezzo, anche un'altra donna appartenente al passato di Conti che, alla luce dei fatti, non può che essere proprio Beatrice. L'attore di Dante ha spiazzato con una frase: ''Romagnoli sarà spietato e inesorabile e reagirà in maniera totalmente inaspettata quando verrà messo all'angolo''.

Che cosa ha in mente?

Marta in pericolo di vita? Dante spietato ne Il Paradiso delle Signore 6

Vittorio ha perso metà delle quote del Paradiso delle Signore, perché Umberto è stato ricattato da Dante. A peggiorare la situazione, sarà il piano di Romagnoli e Fiorenza atto a dare il colpo di grazia al povero Conti. Ebbene sì, perché saboteranno la sfilata, mettendo in cattiva luce il lavoro di Flora e del suo staff.

Conti rischierà così di perdere anche le altre quote del Paradiso, trovandosi con le spalle al muro. Non si esclude che, a quel punto, possa intervenire Marta, che è ancora socia dell'azienda.

Sarà la bella Guarnieri a mettere Dante all'angolo? Al momento, pare che possa essere l'unica salvezza di Vittorio, che non riesce a trovare ilo bandolo della matassa.

Dante però sarà spietato, come ammesso dallo stesso Bastianello, e potrebbe colpire al cuore Vittorio nella cosa più cara che ha, Marta.

Finale Il Paradiso delle Signore 6: Dante spiazza tutti con la sua reazione

Bastianello è stato chiaro: ''Quando Dante verrà messo all'angolo, reagirà in maniera totalmente inaspettata''. Un finale tragico per chi e in quale modo? Non possiamo escludere che Romagnoli voglia distruggere per sempre Vittorio portandogli via la donna per la quale hanno lottato, Marta.

Dante perderà la testa e, quando capirà chi è e che cosa ha fatto, sarà spiazzante. Sarà Marta a farne le spese? Resta anche aperta l'ipotesi che Romagnoli possa fare del male a Beatrice, altra donna alla quale Conti tiene molto. Quel che è certo, è che qualcosa di molto grave scombinerà per sempre le dinamiche della soap Il Paradiso delle Signore.