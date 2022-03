Cosa succede nella nuova puntata di Un posto al sole di giovedì 31 aprile 2022? L'episodio numero 5914 va in onda su Rai 3 alle 20:45 e su RaiPlay on demand e in replica. C'è grande apprensione per Bianca, finita al centro di una pericolosa web challenge. Una voce metallica le ordina di compiere prove di coraggio ai danni delle persone a lei care, ricattandola psicologicamente. Prima ha sottratto dei soldi a Silvia, per poi imbrattare i muri della scuola dove lavora Viola, tornata a Napoli con l'intenzione e la speranza di far riappacificare Ornella e Patrizio.

La maestra stava per scoprire la piccola colpevole, ma per fortuna non ha capito chi fosse. Sarà Franco ad avere la certezza che Bianca abbia fatto quella ignobile mossa. Nel frattempo, Chiara troverà una preziosa alleata che la difenderà dalle macchinazioni e dalla cattiveria di Lara e Roberto.

Un Posto al sole puntata 5914 giovedì 31 marzo 2022

Nelle puntate di Un Posto al sole Angela è tornata a Napoli, ma la sua permanenza a quanto pare sarà breve. La stessa Claudia Ruffo ha raccontato che ci sono dei vuoti importanti che minano il rapporto tra Angela e Franco, e che questa volta non saranno così semplici da risolvere.

Franco e Angela non fanno altro che litigare e non si accorgono che cosa stia passando Bianca, ormai invischiata nella web challenge che la sta tormentando.

Tuttavia, l'intuito proverbiale di Boschi arriverà al momento giusto.

Franco smaschera Bianca

Nella nuova puntata di Un Posto al sole che andrà in onda giovedì 31 marzo, Bianca dovrà fare i conti con suo padre, che avrà la certezza che a imbrattare i muri della sua scuola sia stata proprio lei, rubando la vernice dalla cassetta degli attrezzi dell'ignaro Raffaele.

Ne seguirà un acceso scontro tra Franco e Bianca, che si interromperà a causa di una visita inaspettata. Di chi si tratta?

Marina contro Roberto, spoiler Upas

Roberto e Lara non sanno che Marina sta indagando sulle loro malefatte. Una volta scoperto che cosa sta passando Chiara, la tenace Giordano non perderà tempo a correre in sua difesa.

Nonostante ami l'uomo che sta distruggendo la giovane Petrone, Marina non si fermerà.

E così, nel nuovo episodio di Un Posto al sole, Marina affronterà direttamente Roberto, invitandolo a lasciare in pace la povera Chiara.

Nel frattempo, Mariella organizzerà una cena con Silvia e Giancarlo, ma si scontrerà con il parere contrario di Guido, da sempre contrariato da questa relazione. Occhio alle nuove puntate di Upas, perché Michele si pentirà amaramente di essere tornato a Napoli e non si esclude che possa tornare sui suoi passi, avendo capito di non avere alcuna possibilità di recuperare il suo rapporto con Silvia.