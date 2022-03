Cresce l'attesa per il finale de Il Paradiso delle Signore 6, la seguitissima soap opera del pomeriggio di Rai 1 che per questi ultimi appuntamenti, potrebbe riservare un bel po' di sorprese.

Occhi puntati in primis su quello che è il rapporto a dir poco turbolento tra Dante e Vittorio: i due si sono ritrovati in guerra, costretti a collaborare insieme dopo un inganno da parte del perfido Romagnoli. Ebbene, in vista degli episodi conclusivi, non si esclude che possa esserci un tragico epilogo in questa "guerra" tra Conti e il suo nemico Dante.

Dante e Vittorio in guerra nel finale de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 che andranno in onda prossimamente su Rai 1, rivelano che Dante continuerà a giocare sporco alle spalle di Vittorio Conti.

Lo scopo del perfido Romagnoli, infatti, sarà quello di riuscire a mettere in cattiva luce il suo avversario e quindi creargli dei problemi anche sul lavoro.

Insomma Dante vuole in tutti i modi screditare Vittorio Conti e, in questo modo portarlo ad un vero e proprio fallimento, costringendolo così a dover rinunciare per sempre alla gestione del grande magazzino.

Dante spietato e potrebbe mettere in pericolo di vita Vittorio Conti

Un piano a dir poco spietato e al tempo stesso crudele quello di Dante che, ancora una volta, potrà contare sul sostegno e sull'appoggio di sua cugina Fiorenza, che sarà al suo fianco in questa lotta contro Conti.

Ma, in vista del gran finale de Il Paradiso delle signore 6, questa guerra tra i due potrebbe assumere una piega del tutto inaspettata e al tempo stesso inattesa.

L'attore che veste i panni di Dante Romagnoli, in una recente intervista, ha svelato che il suo personaggio metterà in risalto tutta la sua spietatezza e la sua crudeltà nel gran finaledella sesta stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Insomma, Dante potrebbe diventare pericoloso e non si esclude che il suo nemico numero uno possa essere proprio il malcapitato Vittorio Conti.

Vittorio rischia la vita nel finale de Il Paradiso delle signore?

Ecco allora che, con l'avvicinarsi delle ultime puntate di questo sesto capitolo, il pubblico da casa potrebbe ritrovarsi a fare i conti con una scena a dir poco cruenta.

Dante Romagnoli, infatti, potrebbe arrivare a mettere in pericolo la vita stessa di Vittorio, per colpa della sua spietatezza e per cercare di arrivare ai suoi loschi obiettivi.

Cosa succederà a questo punto? Nel finale de Il Paradiso delle signore 6 dobbiamo aspettarci un'uscita di scena tragica di Vittorio Conti, per mano del suo nemico spietato? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera di Rai 1.