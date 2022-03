Cresce l'attesa per la messa in onda del gran finale de Il Paradiso delle signore 6 e, in vista delle battute conclusive di questa stagione, potrebbero esserci un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Vittorio Conti che si ritroverà ad avere a che fare con un nemico in più. Trattasi di Dante Romagnoli che, nelle ultime puntate di questa seguitissima soap opera, si rivelerà sempre più spietato e crudele, tanto che potrebbe mettere a rischio la vita stessa del proprietario del Paradiso.

Dante e Vittorio, la resa dei conti nel finale de Il paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, al centro delle nuove trame de Il paradiso delle signore 6 continuano ad esserci le vicende di Vittorio Conti che, si ritroverà a dover fare i conti con questa minaccia che si chiama Dante Romagnoli.

Dopo aver ottenuto le quote di Umberto Guarnieri legate alla gestione del grande magazzino, ecco che Dante proverà sempre più a mettere in pericolo la carriera di Conti, dato che è proprio lui l'obiettivo primario che intende colpire.

Dopo essere riuscito a creare una enorme frattura nel rapporto tra Vittorio e Marta, ecco che Dante proverà ad insidiare Conti anche dal punto di vista confessionale.

Vittorio potrebbe rischiare la vita per colpa di Dante

Ma cosa succederà in vista del gran finale de Il Paradiso delle Signore? L'attore di Dante, in una recente intervista, ha anticipato ai numerosi fan che ci saranno un bel po' di colpi di scena in vista delle puntate finali di questa sesta stagione.

L'attore ha poi svelato che lui stesso è rimasto colpito e spiazzato dalla malvagità e dalla crudeltà del suo personaggio.

Insomma Dante lascerà tutti senza parole e non si esclude che questa sua malvagità possa colpire anche il povero Vittorio Conti.

Ecco perché in vista del gran finale de Il Paradiso delle signore 6, Vittorio potrebbe ritrovarsi addirittura in pericolo di vita e quindi rischiare per colpa della crudeltà del suo acerrimo nemico.

Beatrice potrebbe avvicinarsi sempre più a Dante nel finale de Il Paradiso 6

Insomma, il sospetto è che Dante possa mettere a repentaglio la vita del proprietario del grande magazzino e, in un certo modo, attentare non solo alla sua professione ma anche alla sua vita.

Resta da capire, inoltre, anche quale sarà la posizione di Beatrice in tutta questa vicenda. La donna, infatti, nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6 non ha nascosto il suo trasporto nei confronti di Dante Romagnoli, nonostante sappia benissimo che è il peggior nemico di suo cognato.

Dante tra l'altro, non mollerà la presa neppure nei prossimi episodi e continuerà a corteggiarla. Tra i due trionferà l'amore oppure Beatrice deciderà di non "tradire" suo cognato? Si scoprirà nel corso delle prossime settimane.