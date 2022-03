A pochi giorni dal finale della seconda stagione di Doc- Nelle tue mani, previsto per il 17 marzo 2022, i fan di Rai 1 sono curiosi di scoprire come si evolveranno le vicende che girano intorno al Policlinico Ambrosiano. Sono ancora tante le questioni ancora in sospeso: dalla promozione del dottor Fanti, alla storia d'amore, attualmente in crisi tra Alba e Riccardo. I due fidanzati si sono supportati durante il periodo della pandemia ma allo stesso tempo il dottor Bonvegna ha avuto modo trascorrere molto tempo con Carolina. Nei prossimi episodi la relazione tra i due colleghi potrebbe finire nei peggiori dei modi e Riccardo potrebbe farsi avanti con la figlia di Andrea, la quale non ha mai smesso di pensare a lui.

Doc 2, la presenza di Carolina Fanti confonde Riccardo

Tanti colpi di scena accadranno nel finale del medical drama Doc- Nelle tue mani. Prima di scoprire se Andrea Fanti tornerà ad indossare definitivamente il camice da Primario, le trame rivelano che accadrà qualcosa nella relazione tra Riccardo e Alba. I due colleghi sono rimasti molto uniti durante un periodo molto delicato per la giovane dottoressa. Alba ha perso la madre a causa del Covid e dopo aver scoperto che anche lei aveva contratto l'infezione, è stata costretta a rimanere a casa.

A combattere in prima linea l'emergenza sanitaria è stato invece Riccardo, che insieme a tutta l'equipe di medici ha fatto di tutto per salvare vite umane.

Purtroppo non è stato così per Lorenzo Lazzarini: il giovane medico è morto, lasciando per sempre il reparto e un vuoto enorme nel cuore di Carolina. Dalle scene già trasmesse infatti si è visto Carolina togliere la bombola d'ossigeno a Lorenzo per darla ad una persona molto più anziana.

Dopo la scomparsa del giovane medico, Carolina si è buttata tra le braccia di Riccardo, che non ha esitato a confortarla.

Doc- Nelle tue mani: Riccardo ed Alba lontani

Le trame del finale di stagione di Doc- Nelle tue mani rivelano che la relazione tra Alba e Riccardo subirà una svolta. Come visto nelle scene già trasmesse, i due ragazzi stanno attraversando un periodo difficile. La dottoressa Patrizi si sente trascurata dal suo fidanzato che nel frattempo dedica le sue giornate al reparto di medicina interna dove presta servizio.

Come se non bastasse, Riccardo è molto influenzato dalla presenza di Carolina. La figlia di Andrea ha dichiarato di provare dei sentimenti nei confronti di Bonvegna. Tuttavia nel finale di stagione, i fan della soap potrebbero assistere ad un vero colpo di scena. La storia d'amore tra Alba e Riccardo potrebbe arrivare al capolinea e questo favorirà un avvicinamento con la giovane tirocinante.