Le nuove anticipazioni di Un Posto al sole annunciano una settimana ricca di colpi di scena. In particolare, la puntata di lunedì 14 marzo vedrà al centro dell'attenzione una crisi che colpirà una coppia storica della soap partenopea. Si tratta di Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) che avranno dei contrasti per Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e questa volta il portiere, stanco di non essere capito, trascorrerà una serata speciale con Elvira (Giusi Cataldo), trascurando per la prima volta sua moglie.

Ci saranno forti contrasti a casa Giordano

La puntata di Un posto al sole di lunedì 14 marzo vedrà i riflettori puntati su casa Giordano. Patrizio, infatti, si sentirà insoddisfatto del lavoro al Vulcano e deciderà di cambiare vita, scegliendo di lasciare Napoli. Raffaele non sarà affatto d'accordo con il cambiamento di vita che vorrebbe fare suo figlio, mentre Ornella appoggerà Patrizio in questa nuova esperienza. Il rapporto tra i genitori del giovane chef inizierà ad incrinarsi e i primi segnali ci saranno quando, durante una discussione, Raffaele troncherà il discorso e andrà a dormire, lasciando sua moglie amareggiata. La sera successiva, il portiere avrà l'umore nero e si recherà al corso di sommelier in preda ai suoi pensieri.

Raffaele non si sentirà capito da Ornella: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la puntata di lunedì 14 marzo, rivelano che Elvira durante il corso da sommelier noterà che Raffaele è giù di morale. L'uomo, sempre pronto alla battuta e di ottimo umore, sarà spento e preoccupato ed Elvira si offrirà di tirarlo su con un buon bicchiere di vino e quattro chiacchiere.

Raffaele accetterà volentieri e si sfogherà con la donna di fronte al Carignano del Sulcis, un vino sardo che scioglierà i pensieri.

Elvira e Raffaele saranno pericolosamente vicini: anticipazioni puntata di lunedì 14 marzo

Durante la puntata di Un Posto al sole di lunedì 14 marzo, Elvira ascolterà le delusioni del portiere, amareggiato per la partenza di suo figlio e riuscirà a trovare le parole giuste per consolarlo.

A bottiglia finita, Raffaele si offrirà di accompagnare a casa la donna e quando i due arriveranno al portone si troveranno molto vicini e ci sarà un momento in cui saranno inaspettatamente attratti l'uno dall'altra. Nel frattempo Ornella staccherà, dal turno in ospedale e quando rientrerà a casa si accorgerà dell'assenza del marito che non è rientrato e non ha preparato la cena come d'abitudine. La storica coppia di Un Posto al sole non aveva mai raggiunto una tale distanza negli anni e le difficoltà erano sempre state superate restando uniti.