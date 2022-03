Lo sceneggiato Il Paradiso delle Signore prosegue la propria messa in onda con tante sorprese e momenti ricchi di tensione. Le anticipazioni della puntata in programmazione su Rai 1 il 6 aprile 2022 [VIDEO] raccontano che il pubblico assisterà a un momento emozionante che vedrà protagoniste Gloria Moreau (Lara Komar) e la figlia Stefania Colombo (Grace Ambrose). Quest’ultima sarà combattuta per la sua scelta di voler rinunciare ad avere al suo fianco Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia) e si sfogherà con la madre: tale circostanza segnerà la pace definitiva tra la capo commessa del lussuoso negozio di Milano e la sua consanguinea che inizialmente non voleva saperne per nessuna ragione di averla nella sua vita.

Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) sarà abbastanza preoccupata, quando saprà del passo indietro fatto da Stefania.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 6 aprile: Veronica spaventata dopo la riconciliazione tra Gloria e Stefania

Nel 143° episodio della soap in onda su Rai 1 mercoledì 6 aprile a partire dalle ore 15:55 circa, per cominciare Gloria dopo la confidenza fatta dalla figlia Stefania riguardo al fatto di essere giù di morale per il bacio passionale dato a Marco, non nasconderà la sua immensa felicità all’ex marito Ezio (Massimo Poggio), per essersi riconciliata con la ragazza.

La svolta tra Gloria Moreau e la giovane Colombo farà spaventare abbastanza Veronica: dagli spoiler si evince che quest’ultima temerà che a causa di tale avvenimento, il suo compagno Ezio possa decidere di ritornare con la sua ex per riunire tutta la famiglia.

Flavia ha il piano per far lasciare la figlia Ludovica e Marcello, Umberto tranquillizza la cognata Adelaide

Intanto Flavia (Magdalena Grochowska) avrà un piano ben preciso per far finire la storia d’amore tra la figlia Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti), dato che il suo obiettivo sarà quello di far avvicinare la fanciulla a Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco).

In seguito Adelaide (Vanessa Gravina), dopo aver scoperto che Umberto (Roberto Farnesi) ha regalato degli orecchini a Flora (Lucrezia Massari), non perderà tempo per provocare la fanciulla lasciandole intuire di essere a conoscenza del rapporto che lei ha instaurato con suo cognato. A questo punto la stilista si rivolgerà ancora una volta all’amica Ludovica, che la inviterà a parlare dell’accaduto direttamente con il commendatore Guarnieri: quest’ultimo riuscirà a tranquillizzare la contessa di Sant’Erasmo, però non le racconterà tutta la verità.