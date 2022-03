Stefano De Martino, domenica 27 marzo, è arrivato a Domenica In per parlare della sua carriera. Durante la chiacchierata con Mara Venier, il 32enne campano ha fatto chiarezza anche sulla sua attuale situazione sentimentale. Stefano non ha nascosto che vorrebbe diventare papà per la seconda volta.

La confidenza di De Martino

Mara Venier ha mandato in onda una clip in cui è stata ripercorsa la carriera di Stefano De Martino. La conduttrice veneta poi ha cercato di capire se tra il 32enne e Belen Rodriguez ci sia un ritorno di fiamma in atto.

La "zia Mara" ha chiesto al suo ospite se fosse felice in questo momento.

Il diretto interessato ha risposto in modo positivo: "Sono molto felice e sereno". Poi, Mara Venier ha mandato in onda una foto di famiglia, in cui compare Belen e Santiago. A tal proposito, la conduttrice ha chiesto al suo ospite in quali rapporti sia con l'ex moglie.

Stefano ha risposto: "Belen la vedo spessissimo". A quel punto, la padrona di casa ha chiesto a De Martino se abbia voglia di diventare papà-bis. Anche in questo caso Stefano non ha glissato al quesito: "Se ho voglia di diventare ancora papà? Sì". Tuttavia, il 32enne non ha nascosto di avere paura di compromettere il rapporto esclusivo costruito con il suo primogenito.

Stefano e Belen stanno insieme?

Al momento non è chiaro se Stefano De Martino e Belen Rodriguez siano tornati insieme.

I due coniugi nell'ultimo periodo sono stati più volte paparazzati insieme. Il tutto si è intensificato quando la showgirl ha annunciato, su Instagram, la rottura con Antonino Spinalbese.

Stefano e Belen all'attivo hanno un matrimonio, un addio, un ritorno di fiamma e un altro addio. In occasione della nuova rottura della coppia, Belen aveva intrapreso una relazione con Spinalbese dalla quale è nata Luna Marie.

Cecilia Rodriguez: 'Mia sorella non è una mangiauomini'

In un'intervista, Cecilia Rodriguez ha spezzato una lancia a favore di Belen Rodriguez: "Mia sorella non è una mangiauomini". La diretta interessata ha precisato che, anche se la sorella maggiore ha un matrimonio alle spalle, ha diritto ad avere la sua felicità. Secondo Cecilia, è normale avere delle esperienze finché non si trova l'uomo ideale.

A proposito dell'uomo "perfetto", Cecilia ha affermato: "Probabilmente l'uomo giusto l'ha sempre avuto".

Per la fidanzata di Ignazio Moser, insomma, non ci sarebbe nulla di male se in amore si prova una certa indecisione e poi si ritorna sui propri passi. Infine, Cecilia si è lasciata scappare un indizio sul presunto ritorno di fiamma tra Stefano e Belen: "Ben vengano i cambiamenti".