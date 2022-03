Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', che racconta la vita e le vicissitudini di alcuni abitanti di un quartiere della Spagna cittadina degli anni venti. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 14 al 19 marzo 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui piani orditi da Aurelio per sedurre Anabel, sulla partenza di Antonito, sulla decisione di Genoveva di scendere a patti con i Quesada, sull'arrivo inaspettato di zia Benigna ad Acacias e sulla relazione fra Marcos e Soledad.

Antonito lascia Acacias

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Aurelio racconterà a Genoveva che Marcos non vorrebbe che si sappia in giro che, in passato, era un mercenario alle dipendenze di Don Salustiano. Nel frattempo, Alodia e Casilda rimarranno molto stupite nel vedere che Soledad ha acquistato diversi vestiti molto costosi. Più tardi, quest'ultima racconterà alle amiche di aver vinto alla lotteria. Non credendo alle parole della donna, Fabiana farà qualche indagine, scoprendo che non ha acquistato nessun biglietto della lotteria. Marcos e Aurelio saranno molto felici di poter fare molti affari grazie alla neutralità della Spagna nella guerra. Antonito prenderà un aereo alla volta del Marocco per svolgere una missione diplomatica assegnatagli dal Ministero.

Fabiana sarà molto preoccupata della complicità nata fra Jacinto ed Indalecia. Nel tentativo di sedurre Anabel con l'aiuto di Natalia, Aurelio e i Quesada attireranno la giovane in un luogo isolato. Giunta lì, Anabel si renderà conto del tranello ideato da loro e si arrabbierà con Aurelio per poi decidere di rimanere comunque.

Conoscendo i punti deboli della giovane, l'uomo cercherà di far colpo su di lei regalandole una cavalla.

Aurelio fa un regalo ad Anabel

Nonostante non si fidi di Ignacio, José Miguel accetterà lo stesso di farlo entrare a casa sua per il bene di Bellita. Indalecia cercherà di conquistare Jacinto invitandolo a pranzo, ma poco prima che l'uomo possa cedere verranno interrotti dall'arrivo inaspettato di zia Benigna.

Dopo essersi tranquillizzata grazie all'arrivo del telegramma di Antonito, Lolita tornerà a preoccuparsi di nuovo dopo aver saputo da Ramon che la missione in cui è coinvolto il marito è più pericolosa di quanto lei pensasse. Daniela farà una misteriosa telefonata dopo aver letto un telegramma ricevuto da Sabina dalla Svizzera. Ritornata a casa in anticipo, Anabel sorprenderà il padre e Soledad mentre stanno vivendo un momento di passione. Delusa, la giovane cercherà conforto in Aurelio che si avvicinerà sempre di più a lei. Genoveva accetterà di fare affari con i Quesada, mentre Natalia non riuscirà a raccontare alle amiche alcune scomode verità su Marcos a causa di un imprevisto.