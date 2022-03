"Siamo tutti figli di giardinieri che si fanno le principesse". Lucrezia 'Lulù Selassiè non ha gradito quanto affermato da Barù in un confessionale mostrato nel corso della puntata del 10 marzo del GF Vip. La ventitreenne, già inviperita per il comportamento del nipote di Costantino della Gherardesca con la sorella, ha perso definitivamente le staffe dopo aver ascoltato le provocazioni del food blogger. Quest'ultimo ha punzecchiato le sorelle sulla questione del titolo nobiliare. "La trovo una cosa di marketing e burina. A me non interessa se tu sei una principessa".

Dall'altra parte, la fidanzata di Manuel Bortuzzo ha ribattuto di non aver puntato sulle sue origini per andare avanti. Al termine della semifinale si è sfogata con Delia Duran e successivamente ha manifestato a Jessica Selassiè le sue perplessità sui televoti vinti da Barù. "Ha vinto contro due che stavano da qui da sei mesi e per me questa è una cosa ambigua" - ha affermato Lulù senza fare giri di parole.

Alta tensione tra le principesse e Barù

Le provocazioni di Barù nei confronti delle principesse hanno lasciato il segno. Dopo aver centrato la finalissima del GF Vip il quarantenne si è scusato con Jessica Selassié per le affermazioni sopra le righe ribadendo che certe parole erano dettate dalla rabbia per i dubbi manifestati dalla 27enne.

"Hai insinuato che mi fossi avvicinato a te per strategia e ci sono rimasto male. Mi dispiacerebbe non chiarire con te" - ha affermato il food blogger con la coinquilina che ha ribadito di essere delusa dal suo atteggiamento e che sta soffrendo per il distacco che si è creato con lui nelle battute finali del reality.

In ogni caso Jessica non ha chiuso completamente la porta a Barù: "Forse dovresti conoscere meglio fuori dalla casa, non credo di essere così superficiale" - ha aggiunto la principessa in chiusura di conversazione.

Il food blogger prova a chiarire con Jessica, Lulù infuriata: 'Mi fa schifo'

Diversa la posizione di Lucrezia Selassiè che non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro con Barù. La fidanzata di Manuel Bortuzzo si è soffermata a parlare del nipote di Costantino della Gherardesca con Delia Duran. "Hai sentito le sue parole?

Dice che sei sporca, ma forse non ha visto i suoi piedi. Mi fa schifo" - ha tuonato Lulù sottolineando che il quarantenne è una persona falsa e furba e che spera che la sorella se ne renda conto una volta uscita dalla casa.

"Sono sicura che anche mamma la pensa come me" - ha aggiunto la ventitreenne convinta che Jessica dimenticherà Barù appena conoscerà qualche 'belloccio'. "Sicuramente un gentleman e non uno come questo qua" - ha precisato facendo riferimento al coinquilino. In seguito Lulù Selassié ha avanzato dubbi anche sul doppio televoto vinto in semifinale dall'enologo. "Ha superato due che erano qua da sei mesi e per me è una cosa ambigua. Ha avuto gli aerei per Jessy altrimenti nessuno lo calcolava".