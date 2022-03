Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. La sesta stagione si è rivelata piuttosto interessante, grazie all'ingresso in scena di nuovi personaggi che hanno movimentato le trame. Tra questi, ci sono senz'altro: Marco di Sant'Erasmo, nipote di Adelaide e Gemma Zanatta, sorellastra di Stefania. I due, entrati entrambi a inizio stagione, si sono conosciuti per caso, per poi diventare sempre più intimi, nonostante il divario sociale. Infatti Gemma, essendo la figliastra di Ezio Colombo, è una ragazza appartenente alla media borghesia, senza blasoni e patrimoni notevoli.

Marco, il cui cognome già lascia intendere il suo stato sociale, è il rampollo di una famiglia di editori, imparentati con la contessa. Adelaide, infatti, non ha gradito che il nipote frequentasse una giovane di umili origini, nonché commessa de Il Paradiso delle Signore. Tuttavia il giovane Sant'Erasmo, essendo un giornalista della redazione del Paradiso Market, ha avuto modo di approfondire la conoscenza di Stefania, che, oltre a essere una Venere è anche una collaboratrice della rivista. Fra i due inizialmente non c'era molta simpatia, con il tempo però, il loro rapporto si è trasformato, arrivando a instaurare una profonda amicizia, o forse qualcosa di più. Al momento, non ci sono spoiler a riguardo, ma potrebbe succedere che, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, il giovane Sant'Erasmo chiuda la sua relazione con Gemma per stare con la signorina Colombo.

Il Paradiso delle Signore: Marco si è avvicinato a Stefania

Nel corso della sesta edizione de Il Paradiso delle Signore ha fatto il suo ingresso in scena il personaggio di Marco di Sant'Erasmo, un giovane giornalista, proveniente da una nobile famiglia. Il ragazzo, forte dei privilegi provenienti dal suo rango, è sempre stato un Don Giovanni che non si preoccupava troppo di ferire le fanciulle che conquistava.

Tuttavia, dopo aver conosciuto Gemma Zanatta, sorellastra di Stefania, Marco sembra essere cambiato, diventando incline ai rapporti stabili e alla fedeltà. Al contempo, il giovane Sant'Erasmo ha avuto modo lavorando nella redazione de Il Paradiso market di interagire con Stefania. Inizialmente, fra i due colleghi sembrava esserci astio, dovuto soprattutto al fatto che, la sorellastra di Gemma nutrisse poca stima nei confronti di Sant'Erasmo.

Il tempo, però, ha fatto in modo che entrambi comprendessero di essersi sbagliato l'uno sul conto dell'altra. Tant'è che il nipote della contessa si è avvicinato molto alla figlia di Ezio, diventando per lei una spalla su cui contare.

Il Paradiso: Marco distante da Zanatta

Secondo le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda la prossima settimana, Marco aiuterà Stefania, facendola nascondere a Villa Guarnieri. Il ragazzo, infatti, è l'unico ad essere a conoscenza del fatto che la collega sia figlia della signorina Moreau. Tuttavia Sant'Erasmo, per stare vicino alla giovane Colombo, finirà per allontanarsi da Gemma. La ragazza, intanto, noterà lo strano atteggiamento dimostrato dal suo fidanzato e incomincerà ad insospettirsi.

Per prendere in mano le redini della situazione, la figlia di Veronica deciderà di presentarsi a casa di Marco, dove fra i due ci sarà un bacio di riconciliazione. Da sottolineare che si tratta di ipotesi, e non di spoiler ufficiali, nelle prossime puntate della soap potrebbe accadere che il giovane Sant'Erasmo compia una scelta coraggiosa. Il giornalista potrebbe comprendere di essere in realtà innamorato di Stefania, e pertanto decidere di chiudere la sua relazione con Zanatta per vivere una storia d'amore con la sua collega.