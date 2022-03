Si sono innamorati nello studio di Uomini e donne e non hanno perso tempo a rendere la loro relazione ufficiale: Angela Paone e Antonio Stellacci si sono sposati, a tempo record, dopo pochi mesi di frequentazione lo scorso dicembre. L'amore tra i due prosegue senza intoppi, anzi la coppia è più unita e complice che mai, ma come ha rivelato al Magazine ufficiale del dating show dopo le nozze ancora non convive. Ma è solo questione di tempo prima che si risolvano dei 'problemi tecnici' che li porteranno a stare sempre insieme.

Antonio pendolare tra Roma e Ariano Irpino per amore

'Questioni tecniche da risolvere', ha specificato Antonio quando ha spiegato nella sua intervista a Uomini e Donne Magazine che al momento non convive con Angela. La casa in cui i neo-coniugi andranno a vivere al momento è occupata da un'amico dell'ex dama del trono over ma prima dell'estate la dimora sarà libera e pronta a diventare il loro nido d'amore. In ogni caso, al momento Stellacci fa il pendolare tra Roma e Ariano Irpino, ma gli sposi non hanno finora passato più di quattro giorni distanti l'uno dall'altro, visto che l'ex cavaliere riesce a gestire il suo lavoro in via telematica e va da Angela anche durante la settimana e non solo nel week-end.

'La situazione è quasi ottimale', ha detto Antonio che con Angela al momento si appoggia in una dependance della villa dei genitori della Paone che gli garantisce tutta l'indipendenza di cui hanno bisogno. 'La convivenza sarà giusto più comoda per me, farò meno viaggi! In questi mesi siamo riusciti ad avere una vita di coppia quasi normale, che vive la quotidianità quasi integralmente', ha specificato Antonio che con Angela ha già raggiunto il traguardo di cinque mesi di matrimonio.

Il desiderio della coppia di allargare la famiglia

La coppia ha passato anche un week-end con il figlio più piccolo di Antonio e sebbene ci siano scontri per via dei caratteri, non vi sono grossi problemi. L'unica lite che hanno avuto finora Antonio e Angela è stata legata alla poca cura che l'ex dama ha della sua salute. Quindi comunque di fondo c'è sempre la grande attenzione che Antonio ha per la moglie.

Visto che tutto va per il verso giusto, la coppia ha un grande desiderio di avere presto un figlio. 'Ed è un progetto che procede molto bene', ha detto scherzosamente l'ex cavaliere lasciando intendere che con la moglie ha una grande intesa sotto ogni punto di vista. Chissà che ben presto Angela non annunci proprio a Uomini e Donne di essere in dolce attesa. Paone fino all'incontro con il suo attuale marito non aveva mai maturato il sogno di diventare madre ma adesso è tutto cambiato per cui allargare la famiglia è in cima ai desideri della coppia.