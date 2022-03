Nella soap Il Paradiso delle Signore il personaggio della giovane Laura, interpretata da Arianna Montefiori, non è più nel cast da ormai diversi mesi.

Nelle scorse ore l'attrice ha deciso di rispondere ad alcune domande, poste dai fan attraverso il suo profilo social. In particolare ha rivelato: "Dopo aver contratto il Covid lo scorso anno, non me la sono sentita di tornare sul set".

Arianna Montefiori: 'Il Covid mi ha molto provata'

Anche nella sesta stagione della soap Il Paradiso delle Signore, attualmente in onda sui teleschermi Rai, non è presente Arianna Montefiori.

L'attrice che vestiva i panni di Laura Parisi, nelle ultime ore ha fatto chiarezza sulla scelta presa lo scorso anno, dopo aver affrontato un periodo abbastanza delicato: "Il Covid contratto un anno fa mi ha veramente buttata giù", ha rivelato l'attrice.

Nonostante nei mesi scorsi fosse circolata la voce di un possibile ritorno del personaggio di Laura, l'attrice ha confessato che: "Dovevo darmi tempo, non sarei riuscita a sostenere i ritmi della fiction".

L'attrice di Laura: 'Scelta difficile ma giusta'

Non è stato facile per Arianna Montefiori, da poco diventata la moglie del cantautore Briga, superare la pandemia. Dopo aver contratto il Covid, lo scorso hanno non è riuscita a tornare sotto i riflettori della soap Il Paradiso delle Signore.

A rispondere alle varie domande dei telespettatori è stata la stessa attrice che, attraverso il suo profilo Instagram, ha spiegato il perchè non è più presente nelle scene della fiction di Rai1. L'attrice di Laura ha infatti rivelato: "Quando non do il massimo nelle cose preferisco evitare".

Arianna ha poi raccontato che il periodo della pandemia l'ha parecchio turbata e demoralizzata.

Per questo motivo ha preso una drastica decisione che lei stessa la definisce: "Difficile ma giusta".

A Il Paradiso delle Signore non si esclude il ritorno di Marta e di Antonio

Le vicende legate al magazzino milanese degli anni Sessanta continuano ad appassionare i fan di Rai 1. Le anticipazioni e i retroscena dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, rivelano che nelle prossime settimane non mancheranno le sorprese.

Non si esclude il ritorno di Marta Guarnieri: la moglie di Vittorio potrebbe tornare in Italia per salvare le sorti dell'atelier e sostenere Conti dalle continue minacce di Dante.

Anche in casa Amato sono previsti dei ritorni inaspettati: dopo tanti anni, Antonio Amato, figlio di Agnese e Giuseppe, potrebbe riabbracciare nuovamente la sua famiglia.