Doc - nelle tue mani è una delle fiction più amate dal pubblico a casa. Giunta alla seconda stagione, la fiction prosegue con il sesto appuntamento, previsto per giovedì 3 marzo. Da ricordare che la sesta puntata sarebbe dovuta andare in onda lo scorso 24 febbraio. Tuttavia gli eventi riguardanti la guerra tra Russia e Ucraina hanno spinto i vertici Rai a cancellare la messa in onda dalla Serie TV, per dare spazio all'approfondimento politico. Stando alle anticipazioni la sesta puntata sarà ricca di colpi di scena. Agnese dovrà affrontare una situazione piuttosto complicata, poiché la madre di Manuel sarà ricoverata in ospedale.

Accanto a lei, però, ci sarà come sempre Andrea. Per Gabriel, invece, arriverà il momento di confessare un segreto che da troppo tempo si porta dentro. La scelta di Damiano di consegnare il certificato a Caruso procurerà non pochi problemi al rapporto fra lui e Giulia. Tuttavia Cesconi potrebbe avere in serbo delle sorprese positive, che stupirebbero la dottoressa Giordano e il resto della squadra. Cecilia, nonostante la rivalità, si mostrerà molto vicina a Fanti, con il quale instaurerà un bel feeling.

Doc, anticipazioni 3/3: Agnese in difficoltà

Riprende l'appuntamento settimanale con Doc - nelle tue mani, dopo lo stop della scorsa settimana dovuto alla notizia della guerra fra Russia e Ucraina.

La sesta puntata, in onda giovedì 3 marzo, sarà divisa, come sempre, in due episodi. Nel primo episodio, intitolato Ragioni e conseguenze, la dottoressa Tiberi e il suo compagno Davide dovranno fare i conti con un nuovo problema che riguarderà Manuel. La mamma del ragazzino sarà infatti ricoverata all'Ambrosiano, e Agnese rimarrà sconvolta nel momento in cui la vedrà tra i suoi pazienti.

Fanti, come al solito, sarà pronto a correre in aiuto della sua ex moglie, del quale è ancora innamorato. Gabriel, invece, capirà che è giunto il momento di liberarsi di un peso che lo tormenta da tempo.

Doc - nelle tue mani, puntata 3 marzo: Cesconi rischia di perdere Giulia

La sesta puntata proseguirà con il secondo episodio, dal titolo Gold Standard.

Damiano, dopo aver scoperto il retroscena che si cela dietro il caso di Lorenzo Lazzarini, ha deciso di consegnare il certificato a Caruso. Tuttavia, Cesconi è stato ricattato da Umberto, il quale gli ha garantito l'assoluzione del padre, coinvolto in una brutta storia. Questa scelta metterà in crisi in suo rapporto con Giulia, che non accetterà che venga infangata la memoria di Lorenzo. Damiano, però, potrebbe avere in mente qualche mossa positiva che potrebbe incastrare il perfido Caruso.

Doc, sesta puntata: Fanti sarà primario per un giorno

Il sesto appuntamento proseguirà con Cecilia e Andrea molto più vicini, nonostante le rivalità per la carica di primario. Fra i due colleghi si creerà una certa sintonia, che non tarderà ed essere notata da Agnese, che, al contempo ne risulterà gelosa.

Per Fanti, infine, arriverà il giorno della simulazione di primariato. Doc sarà primario per un giorno, ma un blackout metterà in difficoltà lui e tutto il reparto, portandolo a fare scelte pericolose.